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Греф рассказал о роли искусственного интеллекта при выдаче кредитов в Сбербанке

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что современный мир переоценивает криптовалюты и недооценивает искусственный интеллект. Так, в Сбербанке искусственный интеллект уже принимает 98% решений о выдаче кредитов физическим лицам, рассказал Греф на публичной лекции «Технологические тренды и факторы опережающего развития» в Кишиневе. На лекции президента Сбербанка присутствовал президент Молдовы Игорь Додон.

«Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта, - это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», - отметил Греф.

По словам Грефа, «цифровой след» человека в сети, вне зависимости от его желания, уже достигает 500 Мб в день, и на его основе формируется «второе цифровое "Я"», которое «очень точно повторяет наше человеческое "Я"». Искусственный интеллект, в частности, помогающий выдавать кредиты, способен изучить этот слепок личности и точно спрофилировать человека, рассказал президент Сбербанка.

Он назвал искусственный интеллект «новым электричеством», «драйвером экспоненциального роста». «Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи», - сказал Греф.

«Мы стоим на пороге таких грандиозных изменений, которые по своей значимости могут быть сравнимы с зарождением жизни на земле. У маленьких государств сегодня появился уникальный шанс занять свое достойное место под солнцем, когда старый мир изменился, а новый еще не создан», - сказал Греф, отметив, что быстро меняющиеся технологии стремительно меняют наше настоящее и будущее.