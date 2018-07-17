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Российские банки в первом полугодии сократили прибыль на 17,7%

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Российские банки в первом полугодии 2018 г. получили прибыль в размере 634 млрд руб., что на 17,7% меньше показателя за аналогичный период 2017 г. Об этом говорится в материалах Центробанка России.

«На формирование финансового результата оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд руб.», – поясняется в сообщении.

Сейчас ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора санирует группы банка «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

В июне российские банки получили прибыль в размере 107 млрд руб., в мае был зафиксирован убыток в 10 млрд руб. За пять месяцев 2018 г. прибыль банковского сектора составила 527 млрд руб., что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

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Политика
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Геннпрокуратура уточнила слова Путина о Браудере по просьбе президента

Ведомости
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В Генпрокуратуре России уточнили размер средств, которые были якобы похищены финансистом, основателем британского фонда Hermitage Сapital Уильямом Браудером и его партнерами из России и потрачены на избирательную кампанию Демократической партии США, передает «Интерфакс».

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, преступная группа Браудера с помощью офшорных схем смогла вывести из России деньги и акции на $1,5 млрд, из них на счета Демократической партии США были перечислены не $400 млн, как ранее заявил президент Владимир Путин, а $400 000. По его словам, президент Владимир Путин попросил, «чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера». Куренной назвал $400 000 огромной суммой. «А вообще фонд братьев Зифф (партнеров Браудера - "Ведомости") в 2016 г. направил в предвыборный фонд демократов $1,2 млн, добавил он.

Путин во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом попросил США оказать помощь в расследовании дела Браудера. Он напомнил Трампу о том, что американская сторона может направить запрос на проведение допросов обвиняемых в США россиян по условиям Договора 1999 г. о взаимной помощи по уголовным делам. Российские следователи могут провести эти допросы. Однако, по мнению Путина, такие «действия были взаимными».

«Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб, в США, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории России в присутствии наших следователей», - сказал Путин, имея в виду дело Браудера.

По мнению следствия, в России группа лиц во главе с Браудером незаконным путем заработала более $1,5 млрд. Эти средства были выведены в США. «$400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Хиллари Клинтон, это официальные данные, присутствующие в их отчетах. Это их дело, они, возможно, сделали это легально, но деньги получены нелегально», - сказал Путин на пресс-конференции. Следствие подозревает, что некоторые сотрудники спецслужб США «сопровождали эти незаконные сделки», говорил российский президент.

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Бизнес
Новости

Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом»

Ведомости
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На трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в Европу через Украину обсуждалось мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», однако решения по этому вопросу нет. Об этом сегодня заявил участник переговоров с российской стороны – министр энергетики Александр Новак, передал «Интерфакс».

«Это один из вариантов урегулирования отношений. Никаких решений по этому вопросу не принято. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре», – сказал он. По его словам, стороны обменялись мнениями и не имели задачи достичь решения.

По прогнозам Новака, украинская газотранспортная система будет обеспечена загрузкой в ближайшие 5–10 лет в связи с увеличением поставок российского газа в Европу. «Мы уже понимаем на сегодня, что в период ближайших 5–10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 гг. Речь может идти о дополнительных 10–15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины», – отметил Новак.

Вопрос транзита российского газа через Украину поднимался во время встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки. Трамп высказал озабоченность по поводу газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины, сказал Путин. «Я заверил г-на президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит», – сказал российский президент. Он также заявил, что Россия готова «продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами [«Газпромом» и «Нафтогазом»] в Стокгольмском арбитражном суде».

Причина конфликта компаний – стоимость и объем транзита российского газа через Украину. Согласно контракту «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. «Газпром» ни разу столько не прокачал, а «Нафтогаз» отдельно не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м). В 2014 г. «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер назвал требования «Нафтогаза» неприемлемыми: украинцы предлагали поднять тариф с $2,7 до $5 за прокачку 1000 куб. м на 100 км.

28 февраля 2018 г. арбитры постановили, что «Газпром» должен заплатить компенсацию в размере $2,56 млрд, оставили неизменным требование о минимальном транзите и отказали в ретроспективном пересмотре тарифа. «Газпром» обжаловал вердикт.

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Бизнес
Новости

Чемпион России по футболу нашел нового экипировщика

Ведомости
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«Under Armour Россия», подразделение американского производителя спортивной одежды и экипировки Under Armour Inc., совместно с партнером в России «Востокинвест» объявили о долгосрочном партнерстве с футбольным клубом «Локомотив» (Москва). Соглашение о техническом спонсорстве вступает в силу уже в июле.

В мае «Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат России по футболу. «Локомотив» – первая футбольная команда в России, которая будет сотрудничать с Under Armour: в Российской футбольной премьер-лиге были представлены Adidas, Nike, Puma, Kappa и Joma. Прежним экипировщиком «Локомотива», контракт с которым заканчивается в июле, был Adidas.

Under Armour полностью обеспечит экипировкой игроков основного и молодежного составов, женской команды, а также «Казанки» и академии «Локомотива». «Игроки получат одежду, обувь, аксессуары и снаряжение, а также товары connected fitness», – говорится в сообщении.

«Мы очень рады сотрудничеству с таким крупным игроком на рынке спортивной экипировки и уверены, что болельщики по достоинству оценят качество новой формы. Мы убедились в ее высоких стандартах качества, оценили стиль. Уже ждем, когда же наша команда продемонстрирует обновку на поле, это станет запоминающимся моментом. Верим, что вместе с новым партнером добьемся новых высот», – заявил гендиректор ФК «Локомотив» Илья Геркус. ­

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Политика
Новости

Генпрокуратура решила допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера

Ведомости
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Российские власти назвали имена американцев, которых хотели бы допросить в рамках уголовного дела против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Среди них есть бывший посол США в России Майкл Макфол, сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «Интерфакс».

По словам Куренного, под руководством Макфола в 2009–2010 гг. «компилировались» докладные записки в госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле Магнитского.

Макфол был послом США в России с 2011 по 2014 г. Он покинул эту должность в связи с личными и семейными обстоятельствами.

Он несколько раз выступал в защиту Браудера. Например, в 2017 г. американские власти аннулировали визу Браудера, и Макфол призвал Вашингтон исправить ситуацию. «Это возмутительно. Дональд Трамп, госдепартамент и др., исправьте это сейчас. Теперь. Не присоединяйся к кампании Путина против Браудера», – написал Макфол в своем Twitter.

В России Браудер был дважды заочно осужден. Его приговорили к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб., а также к девяти годам за налоговые махинации. Сам Браудер считает, что его преследование связано с делом погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который рассказал о схеме вывода денег из российского бюджета за границу.

Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Москва готова допросить 12 сотрудников ГРУ, подозреваемых во вмешательстве в выборы США, если России позволят допросить американцев по делу Браудера.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла лучше саммита НАТО

Ведомости
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Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки прошла даже лучше, чем саммит стран НАТО в Брюсселе, написал в Twitter президент США Дональд Трамп, подводя итоги своего завершившегося накануне дипломатического тура в Европу.

«В то время как я провел прекрасную встречу с НАТО, собрав много денег, моя встреча с Владимиром Путиным была еще лучше. К сожалению, СМИ не сообщают об этом – фейковые новости сходят с ума!» – написал Трамп. Перед этим он обрушился на масс-медиа и за неверное освещение саммита НАТО. «НАТО был слабым, теперь он [альянс] снова сильный, что плохо для России. СМИ пишут только, что я был груб с лидерами, не упоминают деньги!» – посетовал Трамп.

В ходе встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля Трамп, в частности, рассказал, что российский президент очень сильно отрицал обвинения во вмешательстве в выборы в США. Трамп отметил, что доверяет и своим спецслужбам, но поддержал идею о допуске России к расследованию. Многие представители как демократической, так и республиканской партии в США сочли слова Трампа позором страны, сдачей позиций и победой Путина.

Российский президент назвал встречу содержательной и полезной.

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Финансы
Новости

«Ренессанс страхование» раскрыло план по чистой прибыли до 2020 года

Ведомости
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Объединенная страховая группа «Ренессанс страхование» рассчитывает в 2018–2020 гг. получить 11–13 млрд руб. чистой прибыли, передает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию к предстоящему размещению облигационного выпуска группы.

«Ренессанс страхование» собирается увеличивать премии ежегодно за этот период на 12%. В частности, ожидается, что премии в сегменте non-life будут расти каждый год на 10%, по страхованию жизни – на 19%.

Группа компаний планирует по итогам 2018 г. собрать 19,9 млрд руб. подписанной премии по автострахованию (доля сегмента в портфеле компании составляет 55%), 6,5 млрд руб. по ДМС (19%) и 7,6 млрд руб. по остальным сегментам (перестрахование, туризм, ипотека, несчастный случай, страхование имущества и грузоперевозок, 22%).

По итогам 2017 г. чистая прибыль группы по МСФО составила 2,9 млрд руб., премии – 58,7 млрд руб., активы – 85,6 млрд руб. Собственный капитал группы оценивался на уровне 19 млрд руб., страховые резервы – 43,3 млрд руб.

В группу «Ренессанс страхование» входят страховые компании «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь», «Интач страхование», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», а также НПФ «Благосостояние эменси», УК «Спутник управление капиталом» и медицинская страховая компания «Медкорп».

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Политика
Новости

Законопроект о пенсионном возрасте рекомендован к принятию в первом чтении

Ведомости
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Профильный комитет Госдумы по труду сегодня рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, высказав несколько замечаний к документу.

От правительства законопроект представил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет «Интерфакс». Он заявил, что именно сейчас лучшее «окно возможностей с точки зрения наименьших рисков для рынка труда», а также оценил уменьшение числа пенсионеров в 4,6 млн за пять лет постепенного повышения пенсионного возраста. Министр подчеркнул, что задача – выйти к 2024 г. на пенсии 20 000 руб., или 200% прожиточного минимума.

Комитет высказал следующие замечания:

– Сомнительна «объективность предложенных границ пенсионного возраста». Комитет рекомендует провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности работников.

– Отсутствует прогноз влияния законопроекта на состояние рынка труда в России.

– Велика вероятность снижения уровня жизни граждан предпенсионного возраста, «прежде всего из-за возможного уменьшения их доходов». Комитет указал на необходимость дополнительных мер.

– Возможна задержка с предоставлением дополнительных материальных прав, связанных с назначением пенсий (налоговых, жилищных, социальных). «В случае повышения возраста выхода на пенсию (они) также будут предоставляться гражданам в более поздние сроки», – говорится в отзыве.

– Не предусмотрено «каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера».

Для минимизации негативных последствий законопроекта комитет считает необходимым, в частности, «разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы».

Правительство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 г.: для женщин – на восемь лет, с 55 до 63 лет, для мужчин – на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума планирует рассмотреть его в первом чтении до ухода на каникулы.

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Бизнес
Новости

РБК узнал о предстоящей отставке гендиректора «дочки» «Аэрофлота»

Ведомости
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Гендиректор авиакомпании «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин уйдет в отставку, передает РБК со ссылкой на три источника. Как отмечает издание, это уже третий топ-менеджер из команды гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, который покидает группу. Контракт с Сапрыкиным истекает в октябре 2018 г. Сапрыкин покинет «Россию» в ближайшее время, уточнил РБК источник, близкий к перевозчику.

Представители «Аэрофлота» и «России» отказались комментировать данную информацию.

РБК называет Сапрыкина давним соратником Савельева. Вместе они работали еще в АФК «Система» в 2007-2009 гг., когда Савельев занимал должность ​первого вице-президента компании, а Сапрыкин был директором департамента сопровождения сделок. В 2009 г. Савельев возглавил «Аэрофлот». После этого Сапрыкин перешел на должность его заместителя по правовым и имущественным вопросам.

В сентябре 2015 г. Сапрыкин ненадолго возглавил «Трансаэро», спасением которой занимался «Аэрофлот». Во главе «Трансаэро» он занимался организацией процесса перевозки почти 2 млн пассажиров этой авиакомпании. В конце ноября того же года его назначили гендиректором авиакомпании «Россия». К ней присоединили «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». Сапрыкин должен был создать в рамках группы «Аэрофлот» единого регионального перевозчика.

Ранее из «Аэрофлота» ушли два топ-менеджера из команды Савельева. В марте уволился заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, в мае - заместитель гендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

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Технологии
Новости

Маргарита Симоньян сообщила о расследовании против RT в Австралии

Ведомости
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Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении телеканала RT как «предполагаемого иноагента», написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Отказ от регистрации в случае признания нас иноагентом предусматривает уголовное наказание. За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT», - написала Симоньян.

В минувшем году по требованию минюста США местный подрядчик RT был зарегистрирован как иностранный агент. В ответ на это решение Госдума включила поправку о статусе иноагентов для СМИ в закон о досудебной блокировке сайтов.￼ Для признания СМИ агентом в России теперь достаточно факта получения им иностранного финансирования. Минюст внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, «Голос Америки» и «Радио Свобода», их совместные проекты и медиапроекты «Радио Свобода».

«Вангую, скоро уголовку за отказ от регистрации иноагентом введут и у нас. Ну, вы же хотели не отставать от разных америк и австралий», - написала Симоньян сегодня.

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Политика
Новости

Росимущество выставило на торги машины Хорошавина и Захарченко

Ведомости
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Росимущество выставило на торги три автомобиля, изъятые в пользу государства за коррупционные преступления. Речь идет о двух автомобилях, принадлежавших экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, и о машине, которой ранее владел бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко.

«Среди реализуемых автомобилей - Lexus LX 570 2010 г. выпуска (начальная цена - 2 642 000 руб.) и ГАЗ-21 1968 г. выпуска (начальная цена - 895 000 руб.). Автомобили ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области А. В. Хорошавину. Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставило на торги автомобиль экс-полковника Д. В. Захарченко Mersedes Benz E250 CGI 2010 г. выпуска. Начальная стоимость автомобиля - 986 000 руб.», - говорится в сообщении ведомства.

Также Росимущество выставило на торги автомобили BMW Х1 ХDRIVE 28I 2012 г. выпуска (начальная цена - 1 286 000 руб.) и Infiniti G 25 2011 г. выпуска (начальная цена - 1 011 500 руб.), ранее принадлежавшие бывшему замдиректора департамента лесного комплекса Тюменской области Алексею Пайвину. В 2014 г. за получение взятки в особо крупном размере он был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 10 млн руб.

Вырученные от продажи имущества деньги будут перечислены в федеральный бюджет.

Ранее автомобиль Bentley Mulsanne 2012 г. выпуска, также принадлежавший Хорошавину, был продан на аукционе за 6,7 млн руб.

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Экономика
Новости

Топилин рассказал о значительном снижении числа пенсионеров через пять лет

Ведомости
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Министр труда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду назвал расчетное количество пенсионеров через пять лет после начала пенсионной реформы. По подсчетам министерства, прогнозное число пенсионеров в 2024 г. будет значительно - почти на 4,6 млн, или на 11%, - меньше, чем в случае сохранения существующего пенсионного возраста.

«Если мы ничего не делаем, к 2024 г.... мы видим, что считается 42,1 млн пенсионеров, это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»). Так министр ответил на просьбу парламентариев уточнить прогноз числа пенсионеров в стране.

Правительство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 г.: для женщин на восемь лет - с 55 до 63 лет, для мужчин - на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума планирует рассмотреть его в первом чтении до ухода на каникулы.

В 2020 г. пенсионный возраст составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, а затем будет каждые два года увеличиваться на год: в 2024 г. – 63 и 58 лет, в 2028 г. – 65 и 60 лет. С этого момента мужской возраст выхода на пенсию повышаться перестанет, а женский продолжит – вплоть до 63 лет в 2034 г. По прогнозу Минэкономразвития, пенсионная реформа в совокупности с правительственными мерами по улучшению здоровья населения увеличит ВВП на 1,3 п. п. в 2019-2024 гг.

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