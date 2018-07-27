ЦБ назначил директора нового департамента информационной безопасности
Директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Вадим Уваров, он вступит в должность с 1 августа. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.
«Приказом председателя Банка России с 1 августа 2018 г. директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Уваров Вадим Александрович», – указывается в сообщении.
Впервые о создании департамента сообщил курирующий работу главного управления безопасности и защиты информации зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в феврале. Он отмечал, что новое подразделение получит статус центра компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы. Департамент информационной безопасности займется координацией обмена информацией о кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА), отмечал Скобелкин.
Новый департамент был создан в ЦБ в мае. В июне исполняющим обязанности директора департамента стал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Артем Сычев.