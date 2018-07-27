ЦБ назначил директора нового департамента информационной безопасности

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«Монако» объявил о переходе Головина

Футбольный клуб «Монако» сообщил о подписании контракта на 5 лет с полузащитником ЦСКА Александром Головиным.

«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — сказал Головин, слова которого приводятся на сайте клуба.

Как сообщал «Спорт-экспресс», сумма трансфера составила 30 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории российского футбола. Прежний рекорд был установлен в 2008 г., когда игрок ЦСКА Юрий Жирков перешел в «Челси» за 21 млн евро. Кроме того, ЦСКА сможет претендовать на процент от последующей продажи футболиста в другой клуб.

При этом клуб «Монако» раньше платил дороже только за двух футболистов — Хамеса Родригеса из «Порту» (45 млн евро в 2013 г.) и Радамеля Фалькао из «Атлетико» (43 млн евро в 2013 г.).

Зарплата Головина в «Монако» составит 2 млн евро в год, сообщил «Спорт-экспресс». В ЦСКА, по данным Sports.ru, полузащитник получал 600 000-800 000 евро в год.

Головину сейчас 22 года, он родился в городе Калтан Кемеровской области. Футболист дебютировал в российской премьер-лиге в 18 лет, в 2015 г. За три сезона в московском клубе полузащитник сыграл 113 матчей, 23 из них - в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В 2016 г. вместе с ЦСКА стал чемпионом России.

На прошедшем чемпионате мира по футболу Головин сыграл в четырех матчах за сборную России и забил один гол.

«Монако» принадлежит миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он купил клуб в 2011 г. Рыболовлев занимает 18-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $6,8 млрд.

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