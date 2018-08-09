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ВТБ улучшил прогноз по прибыли на 2018 год

ВТБ улучшил прогноз чистой прибыли по МСФО в 2018 г. до 170 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. Ранее банк планировал заработать по итогам года около 150 млрд руб. или больше.

О позитивном прогнозе Олюнин заявил на фоне новостей о новых санкциях США. Законопроект американских сенаторов, подробности которого стали известны 3 августа, предусматривает запрет операций в США и заморозку активов ВТБ и принадлежащего ему Банка Москвы, а также Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк.

Кроме того, в среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции.

На новостях о санкциях акции ВТБ на Московской бирже падали в цене на 7,6% до 0,042 руб. за бумагу. К 12.00 мск их стоимость скорректировалась до 0,435 руб. (-4,6%).

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что банк анализирует возможные последствия потенциальных санкций. 6 апреля США ввели санкции против президента ВТБ Андрея Костина. Сам банк ограничительные меры напрямую не затронули. Однако ВТБ указывал, что на оказавшиеся в санкционном списке компании приходится менее 2% его совокупных активов.

Во II квартале ВТБ нарастил чистую консолидированную прибыль по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 42% до 43 млрд руб. Полугодовая прибыль составила 98,5 млрд руб. против 57,9 млрд руб. годом ранее. Корпоративный кредитный портфель к концу июля увеличился с начала года на 2,1% до 7,458 трлн руб., розничный портфель – на 5,7% до 2,75 трлн руб. Депозиты компаний выросли на 4,6% до 5,775 трлн руб., а вклады физических лиц – на 12,2% до 4,06 трлн руб.