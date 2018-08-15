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Альфа-банк частично профинансирует обратный выкуп акций «Мегафона»

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«Мегафон» привлек трехлетний кредит Альфа-банка на сумму 21 млрд руб. для финансирования обратного выкупа ценных бумаг оператора, объявленного в середине июля, говорится в сообщении компании. Процентную ставку оператор не раскрыл.

Статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» оператора, сообщал «Мегафон» о решении совета директоров.

Перед делистингом «Мегафон» намерен выкупить находящиеся в свободном обращении акции. Компания предложила инвесторам с 16 июля до 22 августа продать дочерней MegaFon Investments Cyprus Ltd. до 128,95 млн обыкновенных акций (20,8%), торгующихся на Московской и Лондонской (LSE) биржах в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), по $9,75.

Если все миноритарии продадут свои акции, «Мегафон» потратит на выкуп около $1,25 млрд, подсчитывал исполнительный директор оператора Геворк Вермишян.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» выкупит акции у несогласных со сделкой по лизингу самолетов МС-21

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Авиакомпания «Аэрофлот» выкупит свои акции на 7 млрд руб. у акционеров, которые выступили против сделки по лизингу 50 самолетов МС-21 или не принимали участия в голосовании. Такое решение было принято на заседании совета директоров, сообщила компания.

«Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 039 735 927,12 руб., пропорционально заявленным акционерами требованиям», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

На годовом собрании акционеров 25 июня 7% проголосовали против сделки с компанией «Авиакапитал-сервис» (структура «Ростеха») по лизингу 50 самолетов МС-21. За сделку проголосовали 92,22% акционеров, против — 7,34%, воздержались — 0,33%.

В материалах к собранию напоминалось, что по закону «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против сделки и не участвовавшие в собрании, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут», этот тип судов самый востребованный в мире. Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот». В феврале авиакомпания и «Авиакапитал-сервис» подписали твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21 в лизинг на 12 лет. Каталожная цена одного МС-21 — $92,3 млн.

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

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Политика
Новости

Песков назвал некорректными сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова

Ведомости
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Кремль не получал просьбы украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», - пояснил он. Представитель Кремля отметил, что пока ему больше нечего добавить по этой теме. Тем не менее, в ситуации с помилованием украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России за причастность к гибели российских журналистов в Донбассе, личного обращения к российскому президенту не было. Она отказывалась подавать такое прошение. Савченко была помилована в мае 2016 г., тогда же ее обменяли на двоих россиян, осужденных на Украине. 

Ранее мать украинского режиссера Людмила Сенцова попросила президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Она отмечала, что ей сложно судить о степени вины Сенцова, но она знает его «как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой». «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю, – писала Сенцова. – Просто скажу, что он никого не убивал». В письме она попросила российского президента проявить милосердие и помиловать Сенцова, «не губить его жизнь и жизнь его близких».

Телеканал «Громадськое» 15 августа опубликовал на своем сайте ответ управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан на просьбу матери режиссера. В нем говорилось, что Сенцов должен самостоятельно обратиться к российскому президенту с просьбой о помиловании. Только в этом случае может начаться соответствующая процедура, указывалось в письме. Окончательное решение о помиловании принимает президент России, подчеркивалось в ответе.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 г. В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму, а также в подготовке терактов на территории полуострова. 14 мая 2018 г. украинский режиссер объявил голодовку. Он заявил, что будет продолжать ее до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России.

Политика
Новости

Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш

Ведомости
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Санкт-Петербургский Союз ученых направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с обвиненным в госизмене научным сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Он содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни», отмечают авторы. Они просят президента «использовать авторитет», чтобы ученому до суда изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Ранее сын Кудрявцева рассказывал, что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему известно про обращение ученых из СМИ, однако о получении письма непосредственно администрацией президента он не в курсе.

Кудрявцев был задержан ФСБ 20 июля и с тех пор находится в СИЗО «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в госизмене. По версии следствия, Кудрявцев передал через открытую переписку бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. Путин представлял это вооружение в своем послании Федеральному собранию. Спецслужба считает, что научная переписка ученого была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, указывает «Коммерсантъ».

Адвокат ученого Евгений Смирнов настаивал на том, что его подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. Источники «Коммерсанта» в спецслужбах в свою очередь говорили, что авторитет Кудрявцев среди коллег позволял ему получать секретные данные без специального допуска. Защита ученого полагает, что обвинения могут быть связаны с тем, что дочь Кудрявцева живет в США.

Новое оружие, которое показал Путин

Авто
Новости

Два крупных акционера Tesla сократили свои доли более чем на 20%

Ведомости
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Два крупных акционера Tesla сократили свои доли в компании более чем на 20%, сообщает Bloomberg. Один из них продал около 3,7 млн акций, сохранив у себя 11,9 млн. Второй сократил свою долю на 3 млн акций до 11,2 млн.

Отмечается, что они приняли это решение еще до того, как основатель и гендиректор компании Илон Маск объявил о планах вывести Tesla c биржи. Он сообщил об этом на прошлой неделе в Twitter. В сообщении Маска говорилось, что он предложит инвесторам по $420 за акцию, что было на 20% выше их цены на бирже на тот момент. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров.

Заявлением Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом пытался манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.

Кроме того, после твитов Маска несколько акционеров Tesla подали на него в суд. По мнению истцов, в его твитах содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании.

Бизнес
Новости

Золотопромышленники оценили потери бюджета России из-за изъятия сверхдоходов

Ведомости
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Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба оценил потери бюджета от изъятия дополнительных доходов у предприятий отрасли в 79 млрд руб. в год. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на его письмо в Минпромторг.

По его словам, рост фискальной нагрузки на золотодобывающую отрасль создает угрозу невыполнения инвестиционных программ и снижения добычи золота. Падение добычи, по оценкам союза, может составить к 2025 г. 50 тонн в год. Ранее сообщалось, что в 2017 г. общее производство золота в России составило 317,66 тонны.

После 2025 года снижение добычи может стать «еще более драматичным», подчеркивают в Союзе золотопромышленников. Потенциальные потери бюджета при этом, по оценке Кашубы, составят до 21 млрд руб. в год, а с учетом недополученного золота - до 79 млрд руб.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изымать сверхдоходы в размере около 0,5 трлн руб. ежегодно у компаний горно-металлургической и химической отраслей. Инициативу чиновник объяснил тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. В список вошли 14 компаний, среди них «Полюс золото». Представители бизнеса, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) эту идею раскритиковали.

Технологии
Новости

Рогозин попросил космонавтов снимать больше видео

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Российские космонавты на Международной космической станции получили дополнительную видеоаппаратуру для съемок в открытом космосе, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Крайним грузовым "Прогрессом" отправил нашим орлам дополнительное количество видеотехники. Просил больше снимать. Это нужно и в ЦУПе (центр управления полетами. – "Ведомости"), да и людям интересно», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.

В среду космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос. Планируется, что они проработают за пределами станции более шести часов. За это время космонавты проведут работы с оборудованием для космических экспериментов «Тест», «Икарус», «Обстановка», запустят четыре наноспутника и осуществят панорамную видеосъемку.

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Политика
Новости

Полиция Италии уточнила число погибших при обрушении моста в Генуе

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В результате обрушения моста в итальянском городе Генуя погибли не менее 35 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции. При этом правоохранительные органы не исключили, что число жертв может возрасти.

Автомобильный мост в портовом городе Генуя на севере Италии обрушился днем 14 августа. Это произошло во время сильного ветра и непогоды. Длина рухнувшего с высоты 50 м участка составила около 200 м. В это время на нем находились 35 автомобилей. Бетонные блоки повалились на находящиеся на земле железнодорожные пути.

Местные власти предполагали, что причиной обрушения мостового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост построен в 1960-е гг. и назван в честь инженера Риккардо Моранди. Он также неофициально известен как «Бруклинский мост», так как смутно напоминает знаменитый американский мост.

В Италии обрушился автомобильный мост

Бизнес
Новости

Турция резко повысила пошлины на товары из США

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Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на некоторые американские товары. Соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Анкара повысила, в частности, пошлины на импортируемые из США табачные изделия. Пошлины на них выросли на 60%. Новые меры затронули алкогольную продукцию - пошлины на нее повышены на 140%, автомобили - до 120%, косметические изделия - до 60%, рис - на 50%, фрукты - на 20%. Турецкие власти подняли пошлины и на другие американские товары.

Отношения США и Турции обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 г. турецкими властями. В начале августа американский минфин ввел санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Вашингтон обвинил их в «серьезных нарушениях прав человека».

Ранее президент США Дональд Трамп также сообщил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Белый дом отмечал, что такой шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Технологии
Новости

Индия готовится к отправке в космос собственной пилотируемой миссии к 2022 году

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Индия планирует запустить собственную пилотируемую миссию в космос к 2022 г., заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в день празднования Дня независимости, сообщает телеканал NDTV.

«Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 г., когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос», - сказал Моди. Руководитель индийского космического агентства ISRO Сиван Кайласавадиву заявил о плотном графике работ, но подтвердил реальность этого прогноза.

В конце июня ISRO сообщало о планах развития лунной программы. Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3, источника безотходной ядерной энергии, на Луне.

Бизнес
Новости

Правительство может ввести обязательный норматив поставок нефти на НПЗ

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Минэнерго, Минфин и Минэкономики по поручению правительства прорабатывают вопрос о введении обязательного требования к нефтяным компаниям по отправке на НПЗ не менее 17,5% от добытого сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола июльского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. В Минэнерго подтвердили, что вопрос прорабатывается.

Авторство инициативы в протоколе не указано. Собеседники издания связывают ее с «Роснефтью», владеющей 13 крупными НПЗ и обеспечивающей 36% первичной переработки в России. Источники отмечают, что компания просит о поддержке наименее эффективных заводов – Ачинского, Ангарского, а также наиболее старых поволжских НПЗ – Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского и Саратовского. В «Роснефти» и других крупных нефтекомпаниях отказались от комментариев.

Сейчас в России нет обязательных нормативов по поставкам сырья на НПЗ. Крупные компании сами беспокоятся о загрузке своих заводов. В 2017 г. из добытых 546,8 млн т нефти на первичную переработку пришлось 279,9 млн т. По оценке ассоциация независимых нефтегазодобытчиков «Ассонефть», независимые нефтекомпании добывают порядка 23 млн т в год, из которых около 14 млн идет на внутренний рынок. Из этого объема более половины идет на независимые НПЗ.

Независимые производители, продающие свою нефть на экспорт, опасаются, что введение норматива о поставках на НПЗ отберет у них премию к цене. Об этом рассказал собеседник, близкий к работающей в Поволжье «Юкола-нефть», добывающей около 360 000 т нефти в год. У таких компаний, как «Дулисьма» и Ruspetro, есть льготы по экспортной пошлине, они также могут их потерять.

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Новости

Apple работает над созданием «чипа здоровья»

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Корпорация Apple работает над созданием специализированного чипа, который может считывать информацию о здоровье человека. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные о вакансиях компании.

В вакансии Apple, размещенной 1 августа, говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнес-показателей». Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений. 10 июля компания публиковала объявление о найме архитектора ASIC для новых датчиков и сенсорных систем для будущих продуктов Apple.

Создание пользовательских чипов поможет Apple повысить эффективность своего оборудования и расширить его функционал и защитить от подделок.

В начале месяца капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн. Корпорация разрабатывает чипы для iPhone, iPad, AirPods и Apple Watch. Ранее Bloomberg сообщал о планах Apple по разработке чипов для компьютеров Mac.

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