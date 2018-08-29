Шведский онлайн-брокер запустил самый дешевый глобальный фонд в мире

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Голикова оценила эффект от пенсионной реформы почти в 8 трлн рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила эффект от предложений президента Владимира Путина по проведению пенсионной реформы и их стоимость для государства. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Голиковой, с 2019 до 2028 г. от повышения пенсионного возраста пенсионная система получит около 7,8 трлн руб. Эти деньги пойдут на повышение пенсий. «В 2019 г. повышение возраста даст системе около 2,9 трлн руб., но на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн, в том числе бюджетный трансферт», - уточнила она (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавила, что решение Путина об повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьми, то есть до 60, а не 63 лет, будет стоить бюджету 3,2 трлн руб. Голикова уточнила, что снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек. Программа переквалификации россиян предпенсионного возраста, по оценке Голиковой, потребует 30 млрд руб. в течение шести лет. Она охватит примерно 75 000 человек. Увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста - 31,8 млрд руб. в течение шести лет. Программа охватит около 65 800 человек.

Траты на повышение пенсий труженикам села с большим стажем оцениваются примерно в 117 млрд руб. в течение шести лет. Инициатива затронет 1 млн человек. Вице-премьер напомнила о предложении Путина сократить стаж, который требуется для досрочного выхода на пенсию, с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин. «В течение шести лет стоимость этого мероприятия для государства составит 57,4 млрд руб.», - рассказала она.

«Примерно к 2030-2031 гг. мы рассчитываем на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета, то есть Пенсионный фонд должен выйти на самоокупаемость», - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что все доходы Пенсионного фонда пойдут на индексацию пенсий темпами выше инфляции.

Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам. Во время получасового ролика президент заявил, что откладывать пенсионную реформу нельзя. По словам Путина, это безответственно, а нерешительность в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны. Российский лидер предложил смягчить вариант пенсионной реформы от правительства и призвал россиян с пониманием отнестись к этим изменениям. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что смягчение пенсионной реформы приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе