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Орешкин ожидает сохранения волатильности на российском рынке в течение года

Повышенная волатильность на российском рынке из-за внешних факторов может сохраниться в течение 6-12 месяцев, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» на Восточном экономическом форуме.

Волатильность, которая «приходит с рынков развивающихся экономик», частично связана с «санкционными историями», сказал министр. «Все это добавляет волатильности в нашу экономику, и будет говорить о том, что экономический рост, может, будет не столь высок, как нам бы хотелось, в ближайшие 6-12 месяцев. Мы также ожидаем повышенной волатильности на валютном рынке, которую мы сейчас наблюдаем», — добавил Орешкин.

При этом он отметил, что данные за первый и второй квартал текущего года «довольно позитивные», темпы роста экономики сохраняются на уровне 2%. Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста в 2020-2021 гг.

Нынешнее ослабление рубля, по словам Орешкина, связано с краткосрочным оттоком капитала из России. Минэкономразвития не видит ни одной причины для изменения прогноза среднего и долгосрочного курса в 63-64 руб./$, резюмировал министр.

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