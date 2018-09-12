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Финансы
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Орешкин ожидает сохранения волатильности на российском рынке в течение года

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Повышенная волатильность на российском рынке из-за внешних факторов может сохраниться в течение 6-12 месяцев, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» на Восточном экономическом форуме.

Волатильность, которая «приходит с рынков развивающихся экономик», частично связана с «санкционными историями», сказал министр. «Все это добавляет волатильности в нашу экономику, и будет говорить о том, что экономический рост, может, будет не столь высок, как нам бы хотелось, в ближайшие 6-12 месяцев. Мы также ожидаем повышенной волатильности на валютном рынке, которую мы сейчас наблюдаем», — добавил Орешкин.

При этом он отметил, что данные за первый и второй квартал текущего года «довольно позитивные», темпы роста экономики сохраняются на уровне 2%. Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста в 2020-2021 гг.

Нынешнее ослабление рубля, по словам Орешкина, связано с краткосрочным оттоком капитала из России. Минэкономразвития не видит ни одной причины для изменения прогноза среднего и долгосрочного курса в 63-64 руб./$, резюмировал министр.

Восемь необычных экономических индикаторов

Бизнес
Новости

«Новатэк» и Росатомфлот намерены строить ледоколы на сжиженном газе

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«Новатэк» и «Росатомфлот» будут строить флот ледоколов, использующих сжиженный газ в качестве топлива. Об этом сегодня на Восточном экономическом форуме рассказал коммерческий директор «Новатэка» Лев Феодосьев.

«Мы — "Новатэк" с "Росатомфлотом" — только утром в присутствии заместителя председателя правительства Акимова подписали соглашение о намерениях совместно развивать — строить ледокольный флот на СПГ», — отметил он. Такие ледоколы, уступая по автономности атомным ледоколам, смогут обеспечивать судоходство

По словам коммерческого директора «Новатэка», в начале проекта «Ямал СПГ» партнеры рассчитывали на его работу 5 месяцев в году на восток по Северному морскому пути и 7 месяцев — на запад. Однако сейчас компания видит реальную возможность увеличить окно поставок на восток.

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Бизнес
Новости

Новак допустил снижение цены на нефть

Ведомости
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Министр энергетики Александр Новак не исключил снижения цены нефти в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра в эфире телеканала «Россия 24» на полях Восточного экономического форума.

Цены на бензин в России, по словам Новака, ге должны превысить уровень инфляции. «Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе цены [на бензин], как и в предыдущие годы, не должны меняться выше уровня инфляции. Для этого предпринимаются все меры», - подчеркнул он.

Комментируя предстоящую встречу в фомате ОПЕК+ в Алжире 22-23 сентября, Новак отметил, что у производителей есть возможности увеличить добычу нефти. «По моим оценкам, у нас есть еще большой потенциал всех стран [ОПЕК+] суммарно, которые могут увеличить. Он может быть использован в случае необходимости [в случае возникновения дефицита на рынке]», - сказал министр.

В ноябре ожидается вступление в силу санкций США против Ирана. В результате экспорт этой страны может сократиться примерно на треть.

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Финансы
Новости

Шувалов рассказал о договоренности с Минфином о докапитализации ВЭБа

Ведомости
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Внешэкономбанк (ВЭБ) достиг договоренностей с правительством и в ближайшие месяцы закроет вопросы с выплатой внешнего долга и докапитализацией. Об этом сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на Восточном экономическом форуме.

«В ближайший месяц, недели закроем всю проблему по внешнему долгу и по получению дополнительного капитала», — сказал Шувалов, отметив, что «президент уже эту работу одобрил» (цитата ТАСС).

Докапитализация ВЭБа обсуждается в правительстве несколько месяцев. В понедельник первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что после того, как фонд национального благосостояния достигнет 7% ВВП в 2019 г., можно будет рассмотреть возможность докапитализировать из него ВЭБ.

С 2018 г. правительство сократило поддержку ВЭБа со 150 млрд до 100 млрд руб. в год, правда, взамен Минфин обещал разместить в ВЭБе депозит на 200 млрд руб. В 2017 г. чистый убыток ВЭБа увеличился до рекордных 287,7 млрд руб., 250 млрд из которых пришлось на дополнительные резервы по проблемным кредитам. В первом полугодии текущего года ВЭБ зафиксировал убыток в 75,6 млрд руб.

Эмоции Восточного экономического форума

Бизнес
Новости

Белоусов назвал систему надзора в России комфортной для незаконного бизнеса

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При действующей в России системе надзора «жулики и преступники чувствуют себя комфортно», потому что контрольно-надзорные органы излишне зарегулированы, считает помощник президента Андрей Белоусов. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

«Мы создали такую систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, чувствуют себя комфортно и с ними ничего нельзя сделать, а легальные предприниматели все больше и больше испытывают давление со стороны контрольно-надзорных органов. Им же надо кого-то контролировать», — сказал Белоусов.

Контрольно-надзорные органы в России настолько зарегулированы, что «боятся уже голову поднять», добавил Белоусов. «Мне на это жаловались руководители Роспотребнадзора», — отметил помощник президента.

Белоусов пояснил, что проверяющие при действующей системе надзора предпочитают идти в те компании, «где точно проблем не будет», которые работают «в белую».

По мнению помощника президента, чтобы исправить ситуацию в первую очередь нужно сделать акцент на прозрачности. Сейчас, по его словам, половина проводимых проверок не вносится в реестр. Также Белоусов отметил, что необходимо бороться с нерезультативностью проверок.

Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума

Экономика
Новости

РФПИ присоединился к обсуждению инициативы Белоусова

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вошел в рабочую группу по реализации инициативы помощника президента Андрея Белоусова и участвует в обсуждении инвестпроектов. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, «совместные инвестиции с российским бизнесом в знаковые проекты на доходной основе — это правильное направление». «Мы считаем правильным, что дискуссия перешла из режима изъятия в режим совместных инвестиций в качественные и интересные проекты», — сказал Дмитриев.

В группу по реализации инициативы Белоусова помимо помощника президента и РФПИ входят первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В июле Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. На прошлой неделе помощник президента сообщил, что компании уже представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о созданном Сергеем Галицким инвестиционном фонде

Ведомости
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Бизнесмен Сергей Галицкий после продажи акций ритейлера «Магнит» создал инвестиционный фонд, который уже рассмотрел несколько активов в сфере производства продуктов питания. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансовых кругах.

Название фонда и его размер источники издания не раскрыли. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в июне Галицкий учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал», чьим основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг. Компанию возглавил Дмитрий Чижевский. Связаться с Галицким или его представителями газете не удалось.

Галицкий — основатель и бывший основной владелец сети «Магнит». Он начал заниматься торговлей в середине 1990-х годов, продавая косметику и парфюмерию. «Магнит» бизнесмен создал в 2000 г., выведя его в 2013 г. в лидеры по обороту среди российских продовольственных ритейлеров. В конце 2016 г. «Магнит» уступил первое место X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

В феврале Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. В результате доля Галицкого в «Магните» сократилась примерно до 3%. Предприниматель говорил, что он планирует жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом. Бизнесмен владеет ФК «Краснодар».

Галицкий занимает 28-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. его состояние оценивается в $4 млрд.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Бизнес
Новости

Минтранс поддержал идею создания нового лоукостера в России

Ведомости
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Министерство транспорта России поддерживает создание в России новой авиакомпании-лоукостера, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

«Конечно, поддерживает, конечно. Естественно», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса». «На всевозможных (маршрутах), на внутренних линиях в первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости», — отметил он.

В настоящее время в России действует единственный лоукостер — «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Победа».

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Политика
Новости

США заблокировали допуск российского самолета к наблюдательным полетам

Ведомости
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США не допустили новый российский самолет Ту-214ОН к наблюдательным полетам по договору об открытом небе, сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Как сообщает издание, самолет в период со 2 по 11 сентября прошел процесс освидетельствования, в котором принимали участие 72 эксперта из 23 государство – участников договора. Все делегации, кроме американской, подтвердили полное соответствие самолета требованиям договора, говорится в сообщении.

«Руководитель американской делегации в нарушение требований договора по открытому небу без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона», – сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Россия потребовала от американской стороны разъяснений возникшей ситуации, добавил Рыжков.

Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН был разработан ОАО «Туполев» на базе пассажирского самолета Ту-214. Лайнер создан специально для выполнения наблюдательных полетов над территориями стран – участников договора по открытому небу. Самолет должен заменить использующиеся сейчас для наблюдения Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

Многосторонний международный договор по открытому небу был подписан в 1992 г. представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о приоритете версии порчи «Союза» американскими астронавтами

Ведомости
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Приоритетная версия комиссии Роскосмоса, расследующей разгерметизацию российского космического корабля «Союз МС-09», — его намеренная порча американскими астронавтами, написала газета «Коммерсантъ». По данным издания, таким образом астронавты NASA пытались ускорить возвращение с МКС на Землю одного из заболевших коллег. «Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар», — констатирует газета.

По словам источника издания, участвующего в расследовании, версия производственного брака или халатности, некоторое время считавшаяся приоритетной, признана не очень вероятной. Изучив изображения отверстия в обшивке корабля, подняв документацию и опросив сотрудников РКК «Энергия», собиравших «Союз», расследование пришло к выводу, что «дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла». Это могло произойти из-за того, что у дрели отсутствовал упор, что характерно для работ в космосе в условиях микрогравитации, пишет «Коммерсантъ».

Один из источников газеты, причастный к работе МКС, рассказал, что один из американцев мог несанкционированно проникнуть в корабль, который пристыкован к модулю «Рассвет» прямо у шлюза с американской частью космической станции. «По его информации, ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира», — пишет издание.

Сейчас в составе экспедиции на МКС шесть человек: американцы Эндрю Фойстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серина Ауньон, Александр Герст из Германии и двое россиян — Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

Версию о болезни одного из трех американских участников экспедиции на МКС «Коммерсанту» изложил неназванный «высокопоставленный собеседник». По его словам, эвакуация экипажа из-за разгерметизации станции «позволила бы ему (астронавту) продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу». В случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы самим платить за новый «Союз», уточнил он.

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума рассказал журналистам, что ситуация с разгерметизацией МКС «оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше». Российская сторона уже попросила NASA о содействии в расследовании, тема может обсуждаться на встрече Рогозина с директором NASA Джимом Бранденстайном на космодроме Байконур 11 октября, пишет «Коммерсантъ».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – отверстие в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Выбор редактора
Политика
Новости

США обвинили Россию и Сирию в дискредитации «Белых касок»

Ведомости
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Власти России и Сирии необоснованно обвиняют организацию «Белые каски» в организации провокации в Идлибе, заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против "Белых касок" в ходе широкой дезинформационной кампании, тем самым подвергая добровольцев серьезному риску», — сказала Нойерт. Она подчеркнула, что США продолжают поддерживать организацию.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб при участии «Белых касок» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

«Белые каски» стали известны, благодаря видеозаписям с химическими атаками в Сирии. В апреле организация распространила видео, на котором якобы была запечатлена химическая атака в сирийской провинции Восточная Гута 7 апреля. Министерство обороны России и российский МИД неоднократно обвиняли «Белые каски» в создании постановочных видео.

Западные страны поддерживают организацию. В июне госдепартамент США сообщил о возобновлении финансирования «Белых касок», им выделят $6,6 млн.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

СМИ узнали о решении Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 12 сентября, подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы, сообщают Reuters и газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Белый дом отказался прокомментировать эту информацию.

По данным агентства, указ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые спецслужбы США заподозрят во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».

«Администрация (США — ред.) стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в установлении таких границ и публичное объявление нашего ответа за плохое поведение», — сказал один из собеседников Reuters.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Документ, по данным издания, ограничивал применение кибероружия.

По мнению WSJ, отмена директивы поможет предотвратить иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Источник газеты из американской администрации назвал его «наступательным шагом вперед».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США