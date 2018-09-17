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FT сообщила о планах Deutsche Bank перевести 75% операций из Лондона

Deutsche Bank переведет из Лондона во Франкфурт более значительный объем операций, чем планировалось ранее, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, банк может после Brexit перенести из Лондона около 75% баланса своего британского подразделения.

Учитывая, что на долю Deutsche Bank приходится примерно половина всех активов европейских банков в Великобритании, такой шаг станет серьезным ударом для лондонского Сити, отмечают опрошенные газетой эксперты.

Банк не раскрывает размер баланса своего подразделения в Великобритании, но, по оценкам Autonomous, в 2016 г. он составлял порядка 600 млрд евро.

Расширить план перевода капитала и ликвидности из Лондона в Германию от Deutsche Bank потребовал Европейский центральный банк (ЕЦБ), отмечает FT. Этого требуют правила ЕЦБ для подразделений европейских банков в «третьих странах», к которым будет отнесена Великобритания после выхода из Евросоюза в марте 2019 г. ЕЦБ опасается, что после Brexit слишком большой объем глобальных операций Deutsche Bank останется в Британии без достаточного надзора.

Окончательное решение относительно объема планируемого переноса активов из Лондона пока не принято, однако Deutsche Bank уже начал сокращать объем операций в Великобритании, добавляет FT.

Масштабный перевод активов банка из Лондона во Франкфурт займет 3–5 лет или даже больше, говорят источники издания. Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг ранее обещал, что банк сохранит «существенное» присутствие в Лондоне после Brexit.

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