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Финансы
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FT сообщила о планах Deutsche Bank перевести 75% операций из Лондона

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Deutsche Bank переведет из Лондона во Франкфурт более значительный объем операций, чем планировалось ранее, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, банк может после Brexit перенести из Лондона около 75% баланса своего британского подразделения.

Учитывая, что на долю Deutsche Bank приходится примерно половина всех активов европейских банков в Великобритании, такой шаг станет серьезным ударом для лондонского Сити, отмечают опрошенные газетой эксперты.

Банк не раскрывает размер баланса своего подразделения в Великобритании, но, по оценкам Autonomous, в 2016 г. он составлял порядка 600 млрд евро.

Расширить план перевода капитала и ликвидности из Лондона в Германию от Deutsche Bank потребовал Европейский центральный банк (ЕЦБ), отмечает FT. Этого требуют правила ЕЦБ для подразделений европейских банков в «третьих странах», к которым будет отнесена Великобритания после выхода из Евросоюза в марте 2019 г. ЕЦБ опасается, что после Brexit слишком большой объем глобальных операций Deutsche Bank останется в Британии без достаточного надзора.

Окончательное решение относительно объема планируемого переноса активов из Лондона пока не принято, однако Deutsche Bank уже начал сокращать объем операций в Великобритании, добавляет FT.

Масштабный перевод активов банка из Лондона во Франкфурт займет 3–5 лет или даже больше, говорят источники издания. Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг ранее обещал, что банк сохранит «существенное» присутствие в Лондоне после Brexit.

Как британцы отреагировали на официальный запуск Brexit

Политика
Новости

СМИ сообщили об убийстве фигуранта дела о взятках в руководстве СКР

Ведомости
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Под Санкт-Петербургом застрелен бизнесмен Бадри Шенгелия, передает «Фонтанка». «Около часа назад во Всеволожском районе, на 20 км трассы "Сортавала" он был расстрелян в своем автомобиле», — уточняет издание. Информацию об убийстве бизнесмена «Интерфаксу» подтвердил источник в правоохранительных органах. »Около 13.30 на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль с трупом мужчины с огнестрельными ранениями», — сказал он.

Как пишет Telegram-канал 112, на трассе автомобиль бизнесмена (черный Mercedes S500, номер А888УВ47) на большой скорости обогнал белый Mercedes с финскими номерными знаками. «Из него дали очередь по машине авторитетного питерского бизнесмена. Бадри скончался на месте», — передает Telegram-канал.

Имя и фамилия убитого совпадают с фамилией и именем бизнесмена (Бадри Шенгелия), проходившего по делу о получении взятки бывшим начальником управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилом Максименко. Ранее Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 000. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн руб. Суд также лишил Максименко звания полковника.

По мнению следствия, Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов и экс-замруководителя московского управления СКР Денис Никандров получили $500 000 за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По данным следствия, взятку передали бизнесмены Олег Шейхаметов и Бадри Шенгелия. Кочуйков был задержан в декабре 2015 г. после перестрелки у московского ресторана Elements. 

Еще $50 000 Максименко получил от Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, изъявших у бизнесмена часы. На суде Максименко отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.

Следствие проверит возможную связь убийства Шенгелии с его ролью в деле о взятках в отношении Максименко, заявил «Интерфаксу» источник. «Также будут отработаны и другие возможные версии случившегося», — отметил он.

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Бизнес
Новости

Акции UC Rusal дорожали на 15% после заявления минфина США

Ведомости
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Акции UC Rusal на Московской бирже дорожали на 15% после того, как управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) разъяснило ограничения, введенные в отношении компаний Олега Дерипаски.  

В 14.31 мск акция UC Rusal на Московской бирже стоила 26,88 руб., подорожав на 15%. На Гонконгской фондовой бирже акции компании дорожали на 3,19% до 1,94 гонконгского доллара (16,78 руб.) по данным на то же время. 

Ранее OFAC выпустила разъяснение, согласно которому гражданам США и их партнерам можно заключать с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, находящимися в санкционном списке, новые контракты. Но разрешение действует только для тех компаний, которые уже несколько лет подряд закупали товары и услуги UC Rusal, группы ГАЗ или других компаний Дерипаски, а также предоставляли им услуги технического обслуживания.

Олег Дерипаска и несколько подконтрольных ему компаний, в том числе и UC Rusal, попали под санкции минфина США в апреле текущего года.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

Минфин оценил дополнительные расходы бюджета в 2019 году для сдерживания цен на топливо

Ведомости
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На изменение механизма сдерживания цен на бензин и дизельное топливо в налоговом маневре из бюджета в 2019 г. дополнительно потребуется 230 млрд руб. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

«Максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 г. составляет 400 млрд руб. в соответствии с действующей нормой. Если добавить еще 230 млрд руб., то получится 630 млрд руб.», — ответил Трунин на вопрос о том, какие средства бюджета потребуются дополнительно при снижении ставок отсечения с 56 000 руб. и 50 000 руб.

Летом в России был принят закон о завершении нефтяного налогового маневра с 1 января 2019 г. Согласно ему к 2024 г. в России постепенно будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате этих изменений российские НПЗ будут покупать нефть фактически по мировым ценам. Для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке предусмотрен демпфирующий механизм. В частности, в 2019 г. при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 000 руб. за тонну разница между ценой на внешнем рынке, пересчитанной в рубли, и целевой ценой будет компенсироваться НПЗ из бюджета.

По словам Трунина, окончательное решение по снижению ставок отсечения не принято, необходимо понимать источники финансирования такого решения. Трунин пояснил, что 630 млрд руб. — это столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на 2 п. п. «С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», — сказал замминистра. Возможны любые механизмы, отметил он. При необходимости Минфин готов идти на изменение инструментов, предусмотренных Налоговым кодексом.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний по вопросам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли и ситуации на рынке нефтепродуктов. Обсуждалась также возможность переноса сроков введения демпфирующего механизма, снижение цены отсечения для его расчета и варианты источников финансирования, рассказал РИА «Новости» участник совещания. Представители нефтяных компаний заявили о риске снижения инвестиций на освоение месторождений в условиях существующей налоговой нагрузки с учетом завершения налогового маневра, отметил он.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Политика
Новости

Киев назвал «фейком» выводы Минобороны России о сбившей Boeing ракете

Ведомости
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал «фейком» заявления российских властей об украинском происхождении ракеты, из которой был сбит пассажирский Boeing над Донбассом в 2014 г. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По мнению Турчинова, таким образом российские власти пытаются «прикрыть свое преступление, которое уже доказано официальным следствием и независимыми экспертными группами». Так украинский политик прокомментировал заявление российского Министерства обороны по поводу сбитого на Украине пассажирского самолета.

Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин сообщил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит в 2014 г. малазийский Boeing рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. Он уточнял, что затем ее отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась на территорию России.

Эти сведения, как объяснило российское Минобороны, были получены на основании бортового номера ракеты. Он установлен по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным Международной следственной группой (JIT). Использовались и архивные документы Долгопрудненского предприятия, которые имели гриф «Совершенно секретно», но были рассекречены, отмечал Паршин.

Минобороны России также заявило, что видео перемещений «Бука» из России на Украину, которые использовала в расследовании JIT, были сфальсифицированы. Такой вывод сделан по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией». Они пришли к выводу, что в роликах нарушается закон перспективы, а также неправильное освещение объектов, что говорит о монтаже.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

Бизнес
Новости

Суд взыскал почти 30 млрд рублей с «Тракторных заводов» в пользу ВЭБа

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка (ВЭБ) о взыскании с концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) 29,94 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Из этой суммы 15 млрд руб. приходятся на основной долг, 11,4 млрд руб. – это проценты за пользование кредитом, еще 1,36 млрд руб. – неустойка по долгу, оставшиеся 2,17 млрд руб. – неустойка по процентам.

Эта сумма солидарно взыскивается с компании корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а также с Агромашхолдинга, Волгоградского тракторного завода, Владимирского моторно-тракторного завода, Красноярского завода комбайнов, Курганского машиностроительного завода и других предприятий, входящих в КТЗ.

ВЭБ выдал КТЗ кредит в 2010 г. по программе реструктуризации задолженности концерна и его предприятий и снижения долговой нагрузки. К тому моменту общая кредиторская задолженность холдинга, которым владели Михаил Болотин (80%) и Альберт Баков (20%), составляла 36 млрд руб.

План предусматривал, что ВЭБ как главный кредитор получал в собственность военный дивизион КТЗ и передавал его в управление госкорпорации «Ростех». Болотин и Баков получали контроль над гражданским сегментом КТЗ, но ход оздоровления этих активов должен был контролировать ВЭБ.

Однако провести оздоровление предприятий КТЗ не удалось. В 2016 г. долг холдинга составлял 85,4 млрд руб., в том числе 58,5 млрд руб. перед ВЭБом. «Ростех» выступил за банкротство КТЗ и его предприятий, это решение поддержал наблюдательный совет ВЭБа.

Сейчас основные активы КТЗ находятся под контролем «Ростеха», до конца года будет решен вопрос о частном инвесторе в гражданский сегмент КТЗ. В начале сентября Баков по иску Бинбанка был признан банкротом, с Болотиным банк продолжает переговоры.

В начале сентября два иска к КТЗ подал единственный в России производитель боевых машин пехоты — Курганский машиностроительный завод. Он требует взыскать с концерна 2,7 млрд руб. Другие подробности исковых заявлений неизвестны.

Технологии
Новости

Маск рассказал о попадании Tesla в «логистический ад»

Ведомости
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Tesla столкнулась с логистическими трудностями, которые могут сказаться на финансовых результатах компании, заявил руководитель компании Илон Маск в своем Twitter.

«Простите, после производственного ада у нас наступил логистический ад, но эту проблему гораздо легче уладить. Мы быстро прогрессируем. Вскоре она должна быть решена», – прокомментировал Маск жалобу одного из клиентов на задержку поставок.

Ранее Маск уже предупреждал клиентов, что сроки доставки автомобилей могут увеличиться из-за существенного повышения объема их поставок в Северной Америке.

В августе Tesla сообщила, что не сможет достичь уровня производства в 10 000 седанов Model 3 в неделю до следующего года и планирует выпустить до 55 000 автомобилей этой модели в III квартале.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

Недвижимость
Новости

Россия потеряла позиции в мировом рейтинге роста цен на жилье

Ведомости
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За год (со II квартала 2017 г. по II квартал 2018 г.) рост цен на жилье в России составил 1,5%, говорится в сообщении компании Knight Frank, которая провела исследование мировых цен на жилье в 57 странах. По росту стоимости жилья Россия опустилась с 27-го на 46-е место. Совокупный рост цен на жилье во всем мире за год составил 4,7% – самый слабый годовой темп прироста цен с III квартала 2016 г.

«Рост цен на жилье в целом по России сдерживается фактором снижения реальных доходов населения. При этом предложение превышает спрос, что также не дает расти цене 1 кв. м», – прокомментировала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Первое место в рейтинге заняла Мальта, где цены на жилую недвижимость за год подросли на 16,9%. Спрос на жилье на высоком уровне на Мальте поддерживает ограниченное предложение и быстрорастущая технологическая отрасль на фоне стабильной экономической ситуации.

Второе место у Гонконга с ростом цен на 15,9%. Гонконг лидировал в рейтинге десять раз с 2009 г. Но эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рынок жилья в городе охладится в результате роста ставок по кредитам. Кроме того, в Гонконге, как и в Сингапуре, Новой Зеландии, за последние три месяца в силу вступили новые законы, регулирующие рынок недвижимости.

На третьем месте по росту цен на жилье - Латвия (13,7%). Среди причин удорожания жилья - усиление экономики, улучшении занятости и более широкой доступности ипотечных кредитов.

Политика
Новости

Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 г.

Теперь согласно решению СНБО министерство иностранных дел Украины должно уведомить о прекращении действия договора ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации. Также Украина планирует до 30 сентября официально проинформировать Россию о приостановке договора.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин неоднократно говорил, что «Россия нарушила все, что только можно, в этом договоре».

Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Договор вступил в силу 1 апреля 1999 г. и был автоматически продлен на 10 лет 1 апреля 2009 г.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что украинский МИД выступает против разрыва договора, поскольку после этого Украина не сможет подать на Россию в Международный суд ООН в Гааге за его нарушение. В субботу Порошенко обвинил Москву в желании «оккупировать» Азовское море и заявил, что Киев «начинает дело против России в международной постоянной палате третейского суда» в Гааге.

Украина ранее разорвала с Россией соглашение о военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в строительстве Хмельницкой АЭС, о сотрудничестве в сфере технической защиты информации, прекратила действие программы экономического сотрудничества между странами и еще ряда двусторонних документов. 

Хроника украинского противостояния

Технологии
Новости

«Яндекс» попросил привлечь Mail.ru к суду с каналами «Газпром-медиа»

Ведомости
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«Яндекс» подал ходатайство в Мосгорсуд с просьбой привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делам телеканалов «Газпром-медиа» о пиратстве. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса» Илья Грабовский.

«В ходе заседания мы представили несколько ходатайств, направленных на формирование полной и достоверной доказательственной базы, а также определение полного круга лиц, участие которых в рассматриваемом деле необходимо для вынесения судом правосудного решения», – рассказал он. Грабовский уточнил, что кроме Mail.ru и Rutube компания намерена привлечь к разбирательству и другие сайты, чьи интересы были затронуты этим разбирательством.

«Яндекс» также попросил суд провести техническую экспертизу по соответствующим делам. «Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований», – пояснил Грабовский. Он добавил, что компания работает над решением по усилению борьбы с пиратством в сети и вскоре покажет свои наработки.

Мосгорсуд 17 сентября провел досудебную подготовку по искам телеканалов «Супер» и ТВ3 (входят в «Газпром-медиа») к «Яндексу» из-за пиратских копий сериалов, размещенных в «Яндекс.Видео». Ходатайства «Яндекса» суд пока не рассмотрел, дав возможность высказаться истцу по заявленным ходатайствам. Следующее заседание пройдет 27 сентября.

Ранее телеканалы «Супер», ТВ3, ТНТ и «2х2», входящие в «Газпром-медиа», через суд потребовали от «Яндекса» убрать из списка выдачи ссылки на пиратские копии их шоу и сериалов. Роскомнадзор по решению суда направил поисковику уведомление о необходимости удалить пиратский контент и заявил, что если меры не будут приняты, то сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован. «Яндекс» назвал требование необоснованным. Тем не менее компания убрала пиратский контент, подчеркнув, что продолжает считать требования необоснованными. 4 сентября «Яндекс» обжаловал решение Мосгорсуда, попросив отменить обеспечительные меры Мосгорсуда.

Технологии
Новости

Дудь перестал быть главным редактором Sports.ru

Ведомости
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Новым главным редактором Sports.ru с 1 сентября стал Александр Аксенов, а шеф-редактором – Владислав Воронин, сообщил на своей страничке в Facebоok Юрий Дудь, который был главным редактором сайта в течение последних семи лет.

«Алекс Аксенов за год (с сентября 2017 г. шеф-редактором был он) пересобрал всю редакционную работу, и на сайте снова стало много отличного чтива <...> Влад Воронин воспитанник Sports.ru: он пришел на сайт в 2010-м, когда ему было 17, и очень быстро стал одним из важнейших людей», – написал Дудь.

Юрий Дудь останется в Sports.ru в должности замгендиректора. «Буду помогать Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего, деньгами», – пояснил он.

Сайт Sports.ru является флагманским проектом цифрового спортивного издательства Tribuna Digital. Он был запущен в 1998 г., но зарегистрировался как СМИ только в июне этого года (чтобы беспрепятственно работать на чемпионате мира по футболу). В августе у сайта Sports.ru было более 42,7 млн просмотров.

Дудь работал главным редактором Sports.ru с осени 2011 г. До этого он был специальным корреспондентом и комментатором в спортивной редакции «НТВ-Плюс». В феврале 2017 г. Дудь запустил свой YouTube-канал, на котором берет интервью у известных политиков, бизнесменов, журналистов и деятелей культуры.

Политика
Новости

Путин запретил инспекторам ГИБДД снимать номера с машин

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать с машин государственные регистрационные знаки из-за запрета на эксплуатацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Несмотря на запрет снимать номера, за сотрудниками Госавтоинспекции сохраняется право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин». Запрет на дальнейшую эксплуатацию до устранения возникших проблем возможен в случаях, если у водителя нет полиса ОСАГО, если нарушены правила установки звуковых и световых сигналов, изображены цветографические схемы автомобилей оперативных служб, а также если на автомобиле незаконно установлен знак «Инвалид».

Официально инспекторы ГИБДД не имеют права снимать номера с октября 2014 г. Новый указ технического характера, его основная задача – внести изменения в положение о ГИБДД, чтобы привести его в соответствие с КоАПом.

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