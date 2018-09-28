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В предоставлении гражданам услуг на основе биометрии возникли проблемы

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Предоставлению российским гражданам услуг на основе биометрических данных может помешать ряд сложностей, пишет «Коммерсантъ». Они связаны с ограниченной возможностью использования мобильных устройств для верификации клиента, главным образом из-за необходимости применения средств криптографической защиты.

Мобильное приложение для верификации банками клиентов и дистанционного предоставления им услуг сейчас разрабатывает «Ростелеком». Представить его планируется в середине октября. Однако как выяснило издание, с размещением приложения в PlayMarket и AppStore есть проблемы. «Приложение защищено криптографией, то есть Apple и Google должны дать согласие на внедрение черного ящика в свои магазины приложений», — поясняет близкий к «Ростелекому» эксперт. Google такое согласие уже дал, но с Apple «переговоры все еще ведутся». Их факт подтвердил зам руководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Если стороны не придут к согласию, владельцы моделей iPhone вынуждены будут при обращении в банки проходить верификацию с компьютеров или планшетов через веб-приложения.

Еще одна сложность связана с тем, что срок сертификации средств шифрования в ФСБ – около года – обычно длиннее времени жизни пользовательского и банковского ПО, отмечает консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий. Следствием этого может стать использование или устаревшей, или несертифицированной, но самой последней версии ПО. Также эксперт указывает на нормативные требования ФСБ для средств криптозащиты, выполнить которые практически невозможно на платформах Macbook и iOS.

«Когда человек сдает биометрию, он рассчитывает с ее помощью оперативно получать доступ к банковским услугам. И о том, что приложение не будет функционировать на его телефоне, он должен быть проинформирован в момент сдачи биометрии, а не постфактум», подчеркивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

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Бывший врио губернатора Приморья рассказал о своем дальнейшем трудоустройстве

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Отказавшийся по рекомендации Москвы от участия в новых выборах губернатора Приморья бывший временно исполняющий обязанности главы края Андрей Тарасенко рассказал о своей новой работе. «Моя деятельность всегда будет связана с портами. С морем и портами», - приводит «Интерфакс» его слова после церемонии представления нового врио губернатора края Олега Кожемяко.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к руководству Приморского края, сообщал, что Тарасенко может стать замминистра транспорта. Это место освободилось после освобождения от должности Алана Лушникова, курировавшего в Минтрансе железнодорожную отрасль. Собеседник утверждал, что последние несколько дней перед своей отставкой Тарасенко провел в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента, в частности с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным.

Тарасенко также рассказал, что покидает свой пост с «очень приятными чувствами» и признался, что такой работы у него «не было даже на подводных лодках». «Я здесь год пахал просто без отдыха. Работал очень много. Нужно было сделать быстро и очень много», - рассказал он о времени своей работы во главе региона с октября прошлого года по сентябрь нынешнего.

С 26 сентября исполнять обязанности губернатора Приморского края начал Олег Кожемяко. Он намерен баллотироваться на эту должность на новых выборах как самовыдвиженец.

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Технологии
Новости

Безос получил контракт на поставку замены российским двигателям РД-180

Ведомости
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Американская компания Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает The Wall Street Journal. Условия контракта не раскрываются, но, как отмечает газета, двигатель — одна из самых дорогих составляющих ракеты.

WSJ напоминает, что первый запуск ракеты Vulcan запланирован на 2020 г. Этот носитель, как рассчитывают американские власти, к 2022-2023 гг. заменит находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты Atlas V. На последние устанавливаются российские двигатели РД-180.

Reuters называет эту победу компании Безоса в этом конкурсе важной вехой для аэрокосмической компании, которая стремится в будущем сотрудничать с американскими властями в сфере запуска космических аппаратов. «United Launch Alliance — главный поставщик услуг для запуска миссий в области национальной безопасности, и мы очень рады, что мы являемся частью их команды и этой миссии», — приводит агентство заявление генерального директора Blue Origin Боба Смита.

Ракетные двигатели РД-180 в США поставляет НПО «Энергомаш». Сейчас эти двигатели используются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение на их поставку было заключено в 1997 г. и предусматривало поставку 101 двигателя. Сделка оценивалась примерно в $1 млрд. В 2014 г. Конгресс США ввел запрет на использование этих двигателей, но в 2015 г. отменил его. В 2016 г. США заказали у российского предприятия 18 таких двигателей, в конце июля этого года «Энергомаш» сообщал, что заключил контракт на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 г.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

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Политика
Новости

СМИ узнали об аресте бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна»

Ведомости
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Бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По решению Мосгорсуда, отставной подполковник, ветеран боевых действий в Чечне Андрей Кулаков находится в спецблоке СИЗО «Медведь».

«Милицейская волна» является крупнейшей ведомственной радиостанцией, вещающей в 101 городе 27 регионов. Вместе с газетой «Щит и меч» она входит в ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ», деятельность которой ранее напрямую курировал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По итогам внутриведомственной проверки, Кулаков подозревается в необоснованном снижении утвержденных МВД тарифов на рекламу в 2015-2017 гг. По версии следствия, это привело к потере как минимум 23,5 млн руб. Следствие полагает, что деньги могли быть похищены (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо Кулакова, по делу проходят также работавший на радиостанции бухгалтер и некий рекламщик

Основанием для ареста Кулакова стали имеющиеся у него навыки оперативной работы и предполагаемое наличие недвижимость в Германии у его родственников. Следствие считает, что Кулаков пытался скрыться от правосудия, поскольку был задержан дома у его бывшей супруги, с которой они много лет живут раздельно.

Экс-главред радиостанции отрицает свою причастность к хищениям. Снижение тарифов он объяснил вынужденной мерой, поскольку после кризиса 2014 г. поток рекламодателей значительно сократился. Причину своих проблем он видит в давнем конфликте с коллегой по МВД, который позже пошел на повышение.

Политика
Новости

Telegraph сообщила о третьем подозреваемом из ГРУ в отравлении Скрипалей

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Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph.

Как считают британские власти, агент ГРУ посетил Солсбери для разработки плана атаки перед тем, как его коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество. Газета отмечает, что британские следователи знают, как зовут третьего подозреваемого, но его имя пока держится в секрете.

Ранее Лондон назвал подозреваемыми в покушении на Скрипалей россиян под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британские спецслужбы считают их сотрудниками ГРУ. Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их информации, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Русская служба BBC уточняла, что подтвердила эту информацию, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала вбросом эту информацию. По ее мнению, публикация является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. The Telegraph, в свою очередь, отмечает, что Петрова действительно зовут Александр, а псевдонимом является только его фамилия.

Экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены в тяжелом состоянии в британском городке Солсбери в начале марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Москва обвинения отвергает.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Технологии
Новости

Власти США предъявили Маску обвинения в мошенничестве

Ведомости
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю и гендиректору Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве за несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в Twitter о намерении сделать компанию непубличной. Об этом говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. 

Сам Маск сообщил агентству Bloomberg, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов.

Сообщения были опубликованы 7 августа. Федеральная комиссия указывает, что Маск даже не обсудил заранее ключевое соглашение и в «недостаточной степени» подтвердил его условия, в том числе цены и потенциальный источник финансирования. Законы США запрещают руководству компаний открытого типа вводить инвесторов в заблуждение таким образом, чтобы это сказалось на дальнейших шагах этих инвесторов, отмечает The Wall Street Journal.

В документе говорится, что твиты Маска привели к тому, что 7 августа цена акций Tesla выросла более чем на 6% и привела к значительным нарушениям в работе рынка. Ранее министерство юстиции США также начало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями бизнесмена. Компания заверяла, что будет сотрудничать с властями.

Маск в августе написал в Twitter, что изучает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу. Он подчеркивал, что «финансирование обеспечено». Позднее бизнесмен, доля которого в Tesla составляет около 20%, уточнил, что здесь есть возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа гендиректор Tesla сообщил, что компания продолжит быть публичной. Он добавил, что отказался от планов выкупа ее акций.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

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Политика
Новости

Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт

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Правоохранительные органы Нидерландов задержали семь человек по подозрению в подготовке крупного теракта на территории страны. Как сообщается на сайте голландской прокуратуры, подозреваемые были задержаны в Арнеме и Верте. Возраст задержанных колеблется от 21 до 34 лет.

Несколько месяцев назад полиция получила данные о том, что группа террористов под руководством 34-летнего гражданина Ирака, проживающего в Арнеме, планирует устроить теракт на общественном мероприятии в Нидерландах, говорится в сообщении прокуратуры. Лидер группы и еще двое подозреваемых ранее были осуждены за попытку присоединиться к запрещенной террористической организации «Исламское государство», добавила прокуратура.

По данным правоохранительных органов, террористы планировали устроить двойной теракт: в одном месте они собирались напасть на людей с автоматами Калашникова, в другом – взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль.

Когда и где именно террористы планировали устроить теракты, не уточняется. Отмечается, что задержание подозреваемых позволило предотвратить атаку, однако расследование будет продолжено.

Политика
Новости

CNN сообщил о первом авиаударе новейшего американского истребителя

Ведомости
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Новейший американский истребитель пятого поколения F-35B совершил первый авиаудар в Афганистане. Об этом сообщили три источника CNN в сфере обороны.

По их словам, удар был произведен в последние 24 часа по цели, связанной с движением «Талибан» (запрещено в России).

F35-B – одна из трех моделей истребителей F-35. Она была разработана для Корпуса морской пехоты США и способна садиться вертикально, как вертолет.

Также она требует меньшую для разбега дистанцию. Этим обусловлено то, что для ее доставки используются авианосцы класса USS Essex – они вдвое меньше других авианосцев в американском флоте.

Истребители F35 разработаны корпорацией Lockheed Martin. Истребители позиционируются как «будущее военной авиации», они сочетают сверхзвуковую скорость и маневренность. Как отмечает CNN, ранее их подвергали критике за различные проблемы – в частности, с программным обеспечением, двигателями и системой вооружения.

Бизнес
Новости

Государство выделит в 2019 году на достройку объектов Urban Group 6 млрд рублей

Ведомости
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Государство выделит в следующем году на достройку домов обанкротившейся строительной компании Urban Group около 6 млрд руб. Об этом на совещании с дольщиками компании заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «РИА Новости».

«Это не закрытая информация. В будущем году из федерального бюджета планируется выделить порядка 6 млрд руб. и, соответственно, столько же с Московской области», – сказал он, напомнив, что администрация Московской области полностью оплатит возведение инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить Минстрою из резервного фонда правительства 3 млрд руб. на достройку объектов Urban Group. Еще 3 млрд руб. пообещала предоставить Московская область. Дома и объекты инфраструктуры планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 г. В начале сентября правительство приняло решение дополнительно выделить еще 7,8 млрд руб. на достройку объектов.

В августе Минстрой сообщил, что правительство в общей сложности предоставит на достройку объектов Urban Group 14,6 млрд руб. Всего, чтобы завершить строительство домов, потребуется 55,7 млрд руб., подсчитали аудиторы для Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

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Бизнес
Новости

МЧС назвало возможную причину пожара на ярославском НПЗ

Ведомости
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Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославле, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По словам представителя ведомства, пожар на территории завода потушен. Площадь возгорания составила около 40 кв. м.

Представитель компании «Славнефть-ЯНОС» подтвердил агентству, что пожар ликвидирован, ведется охлаждение оборудования. По его словам, пострадавших нет. «Работа установки, где произошло возгорание, остановлена, остальные работают в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что пожар могло спровоцировать короткое замыкание в оборудовании установки. Основа установки, по предварительным данным, не пострадала и подлежит восстановлению.

Представитель Министерства энергетики сообщил «Ведомостям», что ведомство оповещено о пожаре на ярославском НПЗ. Он добавил, что компания «Славнефть-ЯНОС» выясняет причины случившегося.

Ранее сообщалось, что на ярославском НПЗ произошел пожар, которому был присвоен третий ранг сложности. Как рассказал «Ведомостям» представитель предприятия, горела установка каталитического крекинга. Очевидцы в Ярославле сообщали, что огонь был виден с балконов домов на расстоянии нескольких километров, чувствовался запах нефти.

Ново-ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 г., сообщается на его сайте. С 1995 г. предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Ярославский НПЗ — третий в России по производству, в прошлом году завод переработал 15,5 млн т нефти.

Финансы
Новости

Прокуратура подала иск с требованием заблокировать сайты «Кэшбери»

Ведомости
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В один из районных судов Ростова-на-Дону 24 сентября подан иск о блокировке сайтов, принадлежащих группе компаний «Кшэбери», — cashbery.com и кэшбери.рф. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, иск подан на основании полученной от ЦБ информации. Куренной отметил, что у компании нет лицензии, которая позволяла бы работать на финансовом рынке, но она продолжает привлекать деньги. «Может пострадать неограниченный круг лиц», — заключил он.

26 сентября ЦБ разослал по редакциям СМИ заявление, в котором сообщил, что выявил «одну из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы, которая развернула свою деятельность практически по всей стране. Речь шла о группе компаний — российских и иностранных — под брендом «Кэшбери».

Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, группе удалось вовлечь в «проект» несколько десятков тысяч человек. По его словам, «Кэшбери» строит работу на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях — все это признаки классической финансовой пирамиды.

ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД, отметил Лях. Так регулятор решил предостеречь от работы с «Кэшбери» – просто остановить деятельность этих компаний он не может, поскольку у них нет лицензий Банка России.

«Кэшбери» опубликовала на своей странице «В контакте» сообщение, в котором подчеркнула, что регулятор не обвинял ее в создании финансовой пирамиды. «Если они [ЦБ] что-то официально заявляют, то публикуют в своей прессе, а уже потом СМИ подхватывают то, что они заявляли. Про "Кэшбери" они ничего не говорили и никуда никакие документы не подавали», – отметила компания.

Технологии
Новости

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения председателю совета директоров Samsung

Ведомости
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Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение в препятствовании деятельности профсоюзов председателю совета директоров Samsung Ли Санг Хуну и еще 32 сотрудникам компании, в их числе руководители старшего звена, пишет Financial Times.

Обвинения касаются деятельности Ли Санг Хуна на посту главного финансового директора в 2012-2017 гг., отмечает Dow Jones. Новые обвинения были предъявлены в том числе и зампредседателя Samsung Ли Чжэ Юну, который был приговорен к условному сроку за коррупцию.

Эти обвинения будут еще одним ударом по репутации Samsung — одной из крупнейших в мире технологических компаний, которая пытается восстановить свой имидж после многолетнего коррупционного скандала с участием высшего руководства компании, отмечает газета. В августе 2017 г. суд Сеула приговорил вице-президента Samsung Ли Чже Ена к пяти годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищениях и сокрытии активов. На тот момент Forbes оценивал состояние 49-летнего миллиардера Ли Чже Ена в $6,8 млрд (№ 3 в рейтинге богатейших людей Южной Кореи по версии Forbes). Топ-менеджер не признал вину. Приговор Ли Чже Ену был связан с коррупционным скандалом вокруг экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. По информации следствия, члены правительства брали взятки от представителей Samsung в обмен на поддержку компании. Деньги перечислялись в различные некоммерческие фонды, которые возглавляла близкая подруга президента — Чхве Сун Силь.

По информации следствия, топ-менеджеры компании использовали различные методы давления на сотрудников, мешая деятельности профсоюзов компании. Они угрожали снизить зарплату сотрудникам, являющихся членами профсоюзов, а также высказывали угрозы субподрядчикам, которые сотрудничали с организациями по защите интересов рабочих.

Samsung отказалась комментировать обвинения, связанные с нарушением трудового законодательства Южной Кореи. Ранее компания официально не выступала против деятельности профсоюзов, однако заявляла, что они «создают ненужные конфликты», утверждает FT.

Активист Ли Джоун сказал, что несмотря на то что предъявленное 32 сотрудникам компании обвинение является беспрецедентным, власти ранее не реагировали на сообщения о жестоком давлении на профсоюзы. «Samsung уже давно обвиняют в организованной диверсии и незаконной трудовой деятельности, но надлежащего расследования никогда не проводилось», — заявил другой активист.

В апреле в офисе постпродажного обслуживания в штаб-квартире Samsung в Сувоне прошли обыски. Они проходили в рамках возобновленного расследования фактов саботажа руководством Samsung попыток сотрудников компании создать независимый профсоюз. Пресс-секретарь Samsung тогда подтвердил, что прокуратура произвела выемку документов.

Расследование в отношении Samsung началось в 2013 г. после обнародования якобы корпоративного документа, содержащего рекомендации по противодействию созданию работниками собственных профсоюзов. Однако дело было закрыто в 2015 г., так как прокуратура не смогла доказать достоверность документа.

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