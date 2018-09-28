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На Украине задержан экс-владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин

Бывший владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин задержан Службой безопасности Украины по запросу российской стороны. Об этом сообщает издание Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Задержание, как уточняет издание, произошло еще 9 августа на 79-м километре автодороги «Киев – Одесса». «В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений», – говорится в материалах суда. В связи с этим прокуратура попросила арестовать подсудимого. Суд принял решение о так называемом экстрадиционном аресте до вынесения Генпрокуратурой Украины решения о его выдаче и фактической передаче России, но не более чем на 12 месяцев – до 15 сентября 2019 г.

Алякин был заочно арестован постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 г. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Лицензия банка «Пушкино» была отозвана осенью 2013 г. из-за потери платежеспособности, позже организация была признана банкротом. Несоответствия между активами и обязательствами банка составляли 14,5 млрд руб.

В том же 2013 г. году Алякин получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 г. оно было аннулировано. Защита предпринимателя настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на необходимость стационарного лечения и тот факт, что Алякин поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе. Она утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», в связи с чем может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.