Недвижимость

Новости

Пять крупнейших ипотечных кредиторов выдали 80% ипотеки в России в этом году

Весь объем ипотечного кредитования в России осуществляют 15 крупнейших кредиторов. По сообщению госкомпании «Дом.рф», за 8 месяцев 2018 г. (январь – август) они выдали ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., что на 70% больше, чем за соответствующий период 2017 г.

Ранее «Дом.рф» сообщал, что с января по август текущего года граждане взяли ипотечных кредитов на ту же сумму – 1,8 трлн руб.

Почти половина всего рынка ипотеки в России (49,3%), по подсчетам «Дом.рф» и Frank RG, приходится на Сбербанк, который выдал 969,1 млрд руб. ипотеки. На втором месте банк ВТБ с долей рынка в 18,1% и объемом выдачи ипотечных кредитов на 355,7 млрд руб. На третьем месте Газпромбанк – 5% рынка и 97,9 млрд руб. выданной ипотеки.

В первую пятерку также вошли «Россельхозбанк» (4,8% и 93,8 млрд руб.) и «Дом.рф» (2,7% и 53,1 млрд руб.).

Иностранные банки в рейтинге – Райффайзенбанк (2,5% и 49 млрд руб.) и Дельтакредит (2,2% и 44,2 млрд руб.) – снизили свои позиции и занимают 6 и 7 места соответственно. Снижение рыночной доли этих банков составило 0,8 и 0,5 п. п. соответственно.

Ранее сообщалось, что ипотечный портфель банковской системы на начало августа превысил 6 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%.

Жизнь на высоте: как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы