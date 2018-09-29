Финансы

Новости

Минфин спрогнозировал курс рубля на 17 лет вперед

Министерство финансов России спрогнозировало постепенное ослабление рубля по отношению к доллару до 73,9 руб./$ к 2036 г. Об этом говорится в бюджетном прогнозе ведомства на период до 2036 г. Документ был в субботу внесен в Госдуму вместе с законопроектом о федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг.

Согласно базовому прогнозу Минфина, средний курс доллара в 2017-2020 гг. составит 61,9 руб./$, в 2021-2025 гг. — 66,4 руб./$, 2026-2030 гг. — 71,1 руб./$, 2031-2035 гг. — 73,9 руб./$.

Минфин также спрогнозировал постепенное снижение цен на нефть. Согласно оценке ведомства, средняя цена нефти марки Urals в 2017-2020 гг. составит в $61,4 за баррель, в 2021-2025 гг. — $55,2 за баррель, 2026-2030 гг. — $52 за баррель, 2031-2035 гг. — $54,9 за баррель.

Это соответствует тому, что ранее говорили Центробанк и министр энергетики России Александр Новак. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер и в долгосрочной перспективе цена на нефть будет в районе $50 за баррель. Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.

Минфин также спрогнозировал инфляцию в районе 4% к 2036 г., средний рост ВВП на 3,2%, более быстрый рост производительности труда и реальных доходов населения, снижение темпов роста инвестиций в основной капитал и снижение уровня безработицы.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики