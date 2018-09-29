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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., следует из материалов нижней палаты парламента.

На заседании правительства 25 сентября были уточнены основные параметры бюджета. Профицит в процентах к ВВП остался прежним: в 2019 г. он составит 1,8% ВВП, в 2020 г. — 1,1% ВВП, в 2021 г. — 0,8% ВВП.

Правительство рассчитывает, что в следующем году доходы бюджета составят 19,969 трлн руб. Расходы будут на уровне 18,037 трлн руб. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн руб. При этом инфляция составит 4,3%.

В 2020 г. доходы запланированы на уровне 20,218 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб. Инфляция, согласно планам правительства, не должна превысить 3,8%.

В 2021 г. доходы бюджета вырастут до 20,978 трлн руб., расходы увеличатся до 20,026 трлн руб., а инфляция составит 4%, следует из проекта правительства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет. Проект бюджета будет рассмотрен в понедельник 1 октября на совете Госдумы, сообщила нижняя палата парламента.

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