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ЦБ отозвал лицензию у «Пир банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Пир банка» (банк Проминвестрасчет), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части полноты и достоверности направлявшихся сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«ООО "Пир банк" на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера... Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — пишет ЦБ. Регулятор четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

«Пир банк» с головным офисом в Москве на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе России по величине активов. Он принадлежит физическим лицам. «Пир банк» стал 48 банком, у которого ЦБ отозвал лицензию с начала 2018 г.