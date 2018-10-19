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Финансы
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «РИАЛ-КРЕДИТ»

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию у московского банка «РИАЛ-КРЕДИТ». Об этом говорится в сообщении регулятора. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. «РИАЛ-КРЕДИТ» неоднократно нарушал в течение года требования статьи №7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«РИАЛ-КРЕДИТ» был основан в 2002 г. Банк предоставлял услуги корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса. Основными направлениями деятельности были расчетно-кассовое обслуживание и кредитование юридических лиц, работа на рынке ценных бумаг.

Согласно отчетности кредитной организации по РСБУ за 2017 г., бенефициарами банка являются председатель совета директоров Михаил Матвеев (28,17%), члены совета директоров Михаил Топорков (19,33%), Виталий Немеро (19,00%), а также Борис Козьмин (13,33%), Андрей Ивлиев (9,67%), Сергей Нихаев (9,50%), Виталий Цокур (1,00%).

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 г. банк занимал 417 место в российской банковской системе. «РИАЛ-КРЕДИТ» не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

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Недвижимость
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Raven Russia отказалась от покупки сети торговых центров в России

Ведомости
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Британская инвестиционная компания Raven Russia отказалась покупать принадлежащую австрийскому фонду Atrium Europian Real Estate (AERE) сеть торговых центров «Парк хаус», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех брокеров коммерческой недвижимости.

По информации источников, продавца не устроила предложенная цена. Raven Russia не прокомментировала данную информацию. Представитель австрийского фонда Ричард Сандерленд сообщил, что компания удовлетворена работой российских активов. Однако возможность продажи сети в России в долгосрочной перспективе не исключена, уточнил он.

Австрийский фонд владеет 34 торговыми центрами общей площадью более 900 000 кв. м в Польше, Чехии, Словакии и России. Стоимость этих объектов оценивается в 2,5 млрд евро, отмечает «Коммерсантъ». В России AERE принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь — 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти. По данным отчетности AERE за первое полугодие текущего года, стоимость российских активов оценивается в 300 млн евро.

Летом 2017 г. «Ведомости» писали, что AERE выставила на продажу российский портфель «Парк хаус». Raven Russia заинтересовалась объектами. В России британская компания является крупным владельцем складской недвижимости. В собственности у Raven Russia 15 действующих логопарков класса А общей площадью 1,8 млн кв. м. В этом году Raven Property Group купила площади в индустриальном парке «Север» на Ленинградском шоссе Московской области. По данный Knight Frank, стоимость сделки оценивается в 7 млрд руб.

Сделка по продаже объектов «Парк хаус» может стать самой большой на рынке торговой недвижимости, считает «Коммерсантъ». На данный момент крупнейшей в 2018 г. сделкой является покупка сетью «Леруа Мерлен» 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд руб., сообщил директор финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович.

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Бизнес
Новости

Китай попросил ВТО разобраться со спором с США о пошлинах

Ведомости
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Китай обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой создать третейскую группу, чтобы определить законность введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В сообщении министерства говорится, что решение США об изменении тарифов на импортную сталь и алюминий в марте этого года было актом протекционизма, что серьезно подорвало правила международной торговли. Ведомство подчеркивает, что консультации с США в рамках механизма урегулирования споров ВТО не смогли решить волнующие Китай проблемы. Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, запрос на учреждение третейской группы подается после стадии двухсторонних консультаций в том случае, если стороны не смогли достичь договоренностей без участия арбитров. В связи с этим Китай обратился с просьбой создать третейскую группу.

США 23 марта ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий. Они касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины.

Ранее с просьбой к ВТО создать третейскую группу обратилась Россия. Кроме того, в ВТО эти пошлины сейчас оспаривают Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция.

Экономика
Новости

Рост ВВП Китая замедлился из-за торговой войны с США

Ведомости
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ВВП Китая в III квартале вырос на 6,5%, следует из данных статистического бюро КНР. Таким образом, темпы роста ВВП страны замедлились до минимума с I квартала 2009 г. – разгара мирового финансового кризиса, пишет Reuters. Аналитики, опрошенные Reuters и Bloomberg, ожидали, что темпы роста экономики КНР составят 6,6% в III квартале.

На квартальных показателях, в частности, сказалась торговая война с США и многолетняя кампания по борьбе с долговыми рисками, пишет Reuters.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global предупредило, что Китай может столкнуться с «долговым айсбергом» и «титаническими» кредитными рисками. По оценкам агентства, размер внебалансовых долгов китайских муниципалитетов может достигать 30–40 трлн юаней ($4,5–6 трлн) из-за их инвестиций в инфраструктурные проекты. По оценкам агентства Moody’s, долг финансовых организаций муниципалитетов на конец августа превышал $8,5 трлн.

Кроме того, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд. Из-за обостряющегося торгового конфликта Китай обложил пошлинами почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай «полностью остановились».

Экономика
Новости

Минфин повысил прогноз профицита бюджета в 4,4 раза в 2018 году

Ведомости
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Министерство финансов России повысило прогноз профицита бюджета по итогам 2018 г. в 4,4 раза, следует из проекта поправок на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки вносятся в закон «О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» от 5 декабря 2017 г. В новых поправках Минфин прогнозирует профицит федерального бюджета в 2,139 трлн руб., тогда как в действующем законе на 2018 г. заложен профицит в размере 481,741 млрд руб.

В поправках Минфин также предлагает утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2018 г., исходя из прогнозируемого объема ВВП в 101,16 трлн руб. (в действующем законе – 98,234 трлн руб.) и уровня инфляции, не превышающего 3,4% (2,8% в законе). Кроме того, поправки предполагают рост доходов бюджета до 18,94 трлн руб., расходов — до 16,8 трлн руб. В действующем законе доходы определены в размере 17,07 трлн руб., расходы – в 16,59 трлн руб.

Последний раз российский бюджет был профицитным в 2011 г. – доходы превысили расходы на 0,8% ВВП, или 428 млрд руб. Затем дефицит бюджета последовательно увеличивался, достигнув максимального значения в 2016 г. – 3,5% ВВП (2,97 трлн руб.). По итогам 2017 г., согласно оценке Минэкономразвития, дефицит сократился до 1,5% ВВП (Минфин ранее оценивал дефицит в 1,6% ВВП, или 1,5 трлн руб.).

Политика
Новости

Пентагон усомнился в словах Путина о 700 заложниках в Сирии

Ведомости
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Пентагон усомнился в словах президента России Владимира Путина о захваченных в Сирии 700 заложниках, передает Reuters. Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на левом берегу Евфрата, который находится под патронатом США, остались боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). По словам Путина, боевики ИГ взяли в заложники около 130 семей – примерно 700 человек.

«Хотя мы подтверждаем, что на прошлой неделе неподалеку (от Дейр-эз-Зор) произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, и мы скептически относимся к его точности», – заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Путин, выступая на заседании, также заявил, что боевики выдвинули требования и предупредили, что если они не будут исполнены, то каждый день будут расстреляны десять человек. «Позавчера расстреляли десять человек, казнили», — отметил Путин. По его словам, среди заложников в лагере есть американцы и европейцы.

Робертсон, в свою очередь, заявил, что Пентагон не осведомлен «о каких-либо гражданах США, находящихся в этом лагере».

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Востсибтранскомбанка»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию у иркутского «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка» («Востсибтранскомбанка»), говорится в сообщении регулятора. По данным на 1 октября, банк занимал 305-е место по величине активов в российской банковской системе.

Проблемы в деятельности банка возникли из-за незначительного запаса капитала и фактического отсутствия источников для его пополнения, указывает ЦБ. В связи с этим банк проводил «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки. Также «Востсибтранскомбанк» проводил «фиктивные» операции, чтобы скрыть значительную недостачу денег в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн руб., отмечается в сообщении. Формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98%, нормативы достаточности собственных средств банка снизились «до критических значений».

ЦБ напоминает, что в течение последнего года 9 раз применял меры надзорного воздействия в отношении «Востсибтранскомбанка», в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, указывает Банк России. В связи с неисполнением банком законов и актов ЦБ было принято решение отозвать у него лицензию на осуществление банковских операций.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Востсибтранскомбанк» является участником системы страхования вкладов. По закону, для вкладчиков банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах «Интер РАО» увеличить долю в совместном предприятии с GE

Ведомости
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«Интер РАО» может выкупить еще 25% в компании «Русские газовые турбины» (РГТ) – совместном предприятии с американской GE, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке. Таким образом, «Интер РАО» доведет свою долю в СП до 50%. По данным издания, компания хочет выкупить долю у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»).

СП «Русские газовые турбины» создано в 2011 г. Компания собирает газовые турбины 6FA (80 МВт) по технологии GE на площадке в Рыбинске.

В «Ростехе» подтвердили, что сделка обсуждается, «но в начальной стадии, решений нет». «Интер РАО» отказалась от комментариев.

По словам источников «Коммерсанта», «Интер РАО» также намерено выкупить у американской компании лицензию для локализации в России газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Лицензия может стоить $250 млн, указывает газета. Собеседник издания в отрасли отмечает, что это лишь часть платежа. По лицензионному соглашению GE, возможно, также будет получать процент от продаж турбин.

ГТБМ — ключевая технология для крупных газовых станций, но у России своих таких турбин нет. Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук ранее подтвердил Reuters информацию о переговорах с GE по передаче технологии в Россию. Он отмечал, что «уже практически достигнуты» договоренности с GE о полной локализации в Рыбинске и турбин 6FA, и турбин 185–195 МВт. Выход из совместного предприятия структур «Ростеха», попавшего под санкции США, может упростить переговоры.

Политика
Новости

Песков рассказал о «чудовищном дефиците» диалога между Россией и США

Ведомости
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«Чудовищный дефицит» диалога между Россией и США «чувствуется и сейчас», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По его словам, Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать самые острые проблемы, даже если Россия не согласна с США.

«С американской стороны пока мы по-прежнему ощущаем дефицит, как я уже говорил», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что «никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных государственных интересов». Он привел в пример дружбу Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера: «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам» (цитата по «РИА Новости»). Песков затруднился ответить на вопрос, есть ли «химия» в отношениях между президентами России и США. «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга», – добавил он.

Песков рассказал, что Кремль готовит в Москве встречу Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Вопрос о проведении двусторонней встречи Путина и Трампа пока не ставился, отметил Песков: «давайте дождемся, что привезет от Трампа Путину Болтон, что он скажет Путину, и потом уже, может быть, появятся какие-то новые вводные». По мнению Пескова, сдерживающим фактором для переговоров стали приближающиеся выборы в США.

Политика
Новости

РБК узнал о поручении Рогозина дополнить экипировку сборщиков ракет видеокамерами

Ведомости
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Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил дополнить экипировку сборщиков ракет-носителей и контролеров видеорегистраторами, сообщает РБК со ссылкой на двух источников в госкорпорации. По их словам, такое решение было принято после поездки в ракетно-космический центр «Прогресс». На этом предприятии была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ», потерпевшая аварию на прошлой неделе.

Собеседник РБК в «Роскосмосе» рассказал, что запись с видеорегистраторов будет храниться «весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации». Источники издания в корпорации добавили, что Рогозин распорядился доработать систему управления ракет-носителей, чтобы исключить во время их пуска процессы, не имеющие резервирования и дублирования. Эти рекомендации оформят в решение комиссии, созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ». Кроме того, в монтажно-испытательных корпусах космодромов установят лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций, отметили собеседники РБК.

11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Международная экспедиция отправилась к МКС на российском корабле «Союз МС-10» с космодрома «Байконур», но из-за аварии ракеты-носителя через две минуты после старта спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в Казахстане. «Роскосмос» отмечал, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг действовали строго в соответствии с инструкцией для таких ситуаций. Они смогут полететь к МКС уже весной 2019 г.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

Бизнес
Новости

Энергоснабжение предприятий «дочки» «Роснефти» восстановлено

Ведомости
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Энергоснабжение предприятий дочерней компании «Роснефти» – ООО «РН-Ванкор» – восстановлено, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ситуационного центра Минэнерго.

«В 21.48 подано напряжение на подстанцию 110 кВ "Западная", электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Вечером в четверг на Ванкорской газотурбинной электростанции отключились генераторы, нагрузка снизилась со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд.

ООО «РН-Ванкор» – оператор по освоению месторождений Ванкорского кластера «Роснефти». В него входят Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, расположенные в Красноярском крае.

Жемчужина «Роснефти»

Политика
Новости

Песков: России не стоит вмешиваться в ситуацию с пропажей саудовского журналиста

Ведомости
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России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашогги), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться, или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Россия удовлетворена сотрудничеством между турецкими следственными органами и саудовскими дипломатами. «Мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений ситуация будет разрешена в правовом русле», – подчеркнул он.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он намеревался получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Его невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения, после этого ей сообщили, что Хашкаджи уже ушел. Власти Саудовской Аравии настаивают, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание. Во вторник в здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Президент Владимир Путин в четверг заявил, что определенную ответственность за судьбу Джамаля Хашкаджи несут США, поскольку он жил в Америке и выбрал США в качестве страны-убежища. При этом Путин призвал дождаться результатов расследования: «Как мы можем начать портить отношения с Саудовской Аравией, не зная на самом деле о том, что произошло» (его слова приводит ТАСС). Путин подчеркнул, что не видит смысла в том, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на деградацию отношений.

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