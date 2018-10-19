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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «РИАЛ-КРЕДИТ»

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «РИАЛ-КРЕДИТ». Об этом говорится в сообщении регулятора. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. «РИАЛ-КРЕДИТ» неоднократно нарушал в течение года требования статьи №7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«РИАЛ-КРЕДИТ» был основан в 2002 г. Банк предоставлял услуги корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса. Основными направлениями деятельности были расчетно-кассовое обслуживание и кредитование юридических лиц, работа на рынке ценных бумаг.

Согласно отчетности кредитной организации по РСБУ за 2017 г., бенефициарами банка являются председатель совета директоров Михаил Матвеев (28,17%), члены совета директоров Михаил Топорков (19,33%), Виталий Немеро (19,00%), а также Борис Козьмин (13,33%), Андрей Ивлиев (9,67%), Сергей Нихаев (9,50%), Виталий Цокур (1,00%).

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 г. банк занимал 417 место в российской банковской системе. «РИАЛ-КРЕДИТ» не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.