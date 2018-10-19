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Страховщики назвали себя крупнейшими инвесторами космической отрасли России

Страховые компании выплатят «Роскосмосу» почти 15 млрд руб. за три аварии с конца 2017 г., заявил в интервью «РИА Новости» президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор — руководитель Центра космического страхования в «ВТБ страхование» Павел Шутов. По его мнению, страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами космической отрасли России.

Собеседник агентства пояснил, что в этом году расходы «Роскосмоса» на страхование запусков не превысили 1 млрд руб. При этом страховщики должны выплатить «Роскосмосу» 2,5 млрд руб. за «Метеор», 7,5 млрд руб. — за «Ангосат» и 4,6 млрд руб. — за «Союз».

Последняя авария с космическим аппаратом «Роскосмоса» произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала к Международной космической станции (МКС) с первой стартовой площадки «Байконура». На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя. В результате экипаж приземлился в степи Казахстана. Космонавты на пострадали.

Авария стала первой за 35 лет при запуске пилотируемого корабля. Пресс-служба страховой компании «Согласие» ранее заявляла РБК, что в случае признания аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» страховым случаем выплата по нему может стать рекордной. Компания «Согласие» выступала страховщиком рисков при запуске корабля. Расследование причин чрезвычайного происшествия продолжается. «Роскосмос» пообещал представить предварительные результаты работы комиссии по аварии 22 или 23 октября.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»