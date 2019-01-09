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Акции UC Rusal подешевели после новостей о санкциях

Стоимость акций компании UC Rusal и глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ миллиардера Олега Дерипаски упала на открытии торгов Московской биржи на 3,4−5,8%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после того, как председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали администрацию президента США Дональда Трампа отложить снятие санкций с этих компаний.

Расписки En+ дешевели на 5,76% по состоянию на 10.15 мск до 402,4 руб. за бумагу, акции «Русала» − на 3,4% до 28,83 руб. за бумагу.

Власти США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля 2018 г. Попадание в санкционный список предусматривает замораживание активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США дал срок до 7 мая 2018 г. на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, попавших под санкции, а до 5 июня разорвали с ними контракты. Позже эти сроки продлевались несколько раз. 20 декабря американский минфин сообщил, что уведомил конгресс США о планах в течение 30 дней снять санкции с трех компаний российского бизнесмена − En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Решение американского минфина обусловлено тем, что Дерипаска согласился снизить контроль в En+ с около 70% до 44,95%.

В среду, 8 января, лидер демократов в американском сенате Чак Шумер внес в конгресс проект документа, блокирующего решение минфина США о снятии ограничительных мер с компаний Дерипаски. «Мы требуем, чтобы вы встретились со всеми заинтересованными членами [палаты представителей] в соответствующей обстановке для всестороннего обсуждения всех аспектов соглашения, отмены санкций и влияния этих решений на усилия США по искоренению злонамеренной деятельности России против нашей страны», – указывалось в соответствующем письме.