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Демократы в конгрессе США оспорили снятие санкций с компаний Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от Демократической партии призвали министерство финансов отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Текст письма представителей демократического большинства в палате министру финансов Стивену Мнучину опубликован на сайте комитета по иностранным делам.

«Мы требуем, чтобы вы встретились со всеми заинтересованными членами [палаты представителей] в соответствующей обстановке для всестороннего обсуждения всех аспектов соглашения, отмены санкций и влияния этих решений на усилия США по искоренению злонамеренной деятельности России против нашей страны», – говорится в письме.

В середине декабря американский минфин объявил о готовности в течение 30 дней снять санкции с компаний Дерипаски – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмен должен отказаться от контроля над этими активами. Финальное решение о снятии санкций может быть принято, если конгресс не заблокирует инициативу Белого дома.

Конгрессмены в письме Мнучину заявляют о своих опасениях относительно условий «сделки с российским олигархом». В частности, парламентарии указывают на то, что соглашение предусматривает сохранение за Дерипаской значительной доли в En+, а также возможность передачи части акций энерго-металлургической группы «связанному с Кремлем» и находящемуся под американскими санкциями банку ВТБ, отмечается в письме.

Авторы письма обращают внимание, что уведомление о намерении снять санкции было направлено в конгресс незадолго до прекращения работы правительства («шатдаун» начался в связи с тем, что законодатели не смогли согласовать проект бюджета). Это затрудняет рассмотрение вопроса, на что согласно закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA) отводится 30 дней, указывают конгрессмены.

Ранее лидер демократов в сенате (большинство в верхней палате конгресса занимают республиканцы) Чак Шумер сообщил о подготовке резолюции, направленной против снятия санкций с активов Дерипаски.