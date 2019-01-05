Тема дня: Как добиться повышения в должности
Как рассказывать о своих талантах
5 материалов по теме
Как рассказывать о своих талантах 00:08И при этом избегать и скромности, и хвастовства
Как научиться влиять на людей 23:19
Что делать опытным сотрудникам, если им платят меньше, чем новичкам 23:11
Как найти работу своей мечты 01:05
Как просить о прибавке к зарплате и получить ее 01:22
Все материалы по теме
Новости
Политика
Новости

Сенаторы в США подготовили резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подготовил резолюцию против решения американского министерства финансов снять санкции с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает The New York Times.

В проблеме снятия ограничительных мер остались «критические вопросы», указал Шумер в заявлении, которым сопровождается резолюция. Если проверка, которую в настоящее время проводят различные комитеты, включая сенатский комитет по банкам, не ответит на эти вопросы, то резолюции будет дан ход, сообщил сенатор.

Как пишет NYT, чтобы санкции остались в силе, резолюцию должны будут одобрить обе палаты конгресса до 18 января. Это маловероятно, поскольку потребует от республиканского большинства в сенате «пойти против администрации [президента]», подчеркивает газета.

19 декабря минфин США заявил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal Дерипаски. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Санкции против Дерипаски и восьми его активов были введены в апреле. Сроки вступления в силу ограничительных мер передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. Бизнесмен занимает 248-е место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием $6,7 млрд.

Политика
Новости

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

По его данным, задержан Макаренко был 29 декабря 2018 г., а 31 декабря впервые предстал перед судом. По информации The Guam Daily Post, в этот же день было принято решение депортировать его в штат Флорида. Согласно материалам дела, обвинения ему были предъявлены еще в июне 2017 г. и тогда же был выписан ордер на его арест.

По делу также проходит человек по имени Владимир Невидомый — резидент Флориды, владелец корпорации Primex Group Inc. Он признал вину и был приговорен к 26 месяцам тюрьмы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение, Макаренко вменяется восемь преступных эпизодов, за которые ему грозит до 45 лет тюрьмы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что ведомству известно о задержании Макаренко. «Наше посольство внимательно отслеживает ситуацию, мы запросили консульский доступ», — отметил он.

Остров Сайпан входит в Марианские острова, которые ассоциированы с США.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СКР проверит данные о захвате россиян пиратами у берегов Бенина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить информацию о захвате пиратами российских моряков у берегов западноафриканской страны Бенин. Об этом сообщается на сайте СКР.

Также Бастрыкин поручил международному управлению комитета «организовать взаимодействие» с подразделениями МИДа «для скорейшего установления всех обстоятельств случившегося».

Как уточнило посольство России в Бенине, нападавшие захватили шестерых человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — россияне, уточнило дипломатическое представительство.

О нападении пиратов на контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы, на котором находились россияне, сообщил ранее Росморречфлот. По данным агентства, пираты атаковали судно в ночь на 2 января во время дрейфа в Гвинейском заливе у берегов Бенина. На борт контейнеровоза ворвались 7-9 вооруженных человек, которые начали грабеж. Через два часа они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа, в частности капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Всего на судне были 24 члена экипажа.

В настоящее время, как уточнял Росморречфлот, MSC Mandy находится в территориальных водах соседней страны — Нигерии. Освобождением россиян занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Стиль жизни
Новости

Умер народный артист Иван Бортник

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На 80-м году жизни умер народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник. Об этом сообщил в Facebook актер Владислав Маленко.

Эту информацию подтвердила ТАСС жена Бортника Татьяна Борзых. По ее словам, актер умер накануне, 4 января, вечером. «Врачи говорят, что, скорее всего, тромб», — уточнила она.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 г. В 1957 г. поступил в ГИТИС на актерский факультет, однако не закончил его и перешел в Театральное училище им. Щукина. После завершения учебы его приняли в Театр имени Гоголя (будущий «Гоголь-центр»). В 1967 г. Бортник перешел в Театр на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу». Актер сыграл в таких фильмах, как «Иван да Марья», «Чужие письма», «Место встречи изменить нельзя», «Зеркало для героя», «Жила-была одна баба».

Политика
Новости

NASA отложило визит Рогозина в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

NASA отложило визит в США руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщила пресс-секретарь американского ведомства Меган Пауэрс, передает USA Today.

«NASA уведомило российское космическое агентство “Роскосмос”, что визит директора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина, запланированный на февраль 2019 г., откладывается. Новая дата визита не определена», — сообщила она.

Как пишет USA Today, с критикой решения пригласить Рогозина в США выступали политики-демократы, в частности сенатор Джинн Шейхин, входящая в подкомитет в Сенате, отвечающий за финансирование NASA. «Позиция Америки в отношении Кремля должна быть однозначной: действия имеют последствия. То, что руководитель [NASA Джим] Брайденстайн пригласил Дмитрия Рогозина, одного из ведущих архитекторов кремлевской агрессии в отношении соседей, подрывает нашу позицию», — подчеркивала она.

В разговоре с ТАСС Пауэрс уточнила, что NASA официально уведомило «Роскосмос» о решении. Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что корпорация не получала уведомлений от американских коллег.

Рогозин должен был посетить Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где находится центр управления и контроля за полетами, а также разрабатываются космические корабли и обучаются астронавты. Также предполагалось, что директор «Роскосмоса» выступит в Университете Райса, который находится в Хьюстоне.

Рогозин с марта 2014 г. — тогда он был вице-премьером — находится под санкциями США. В октябре этого года в интервью ТАСС Брайденстайн говорил, что для поездки в США с Рогозина временно сняли ограничительные меры.

Главные назначения 2018 года

Политика
Новости

Шестеро россиян захвачены пиратами у берегов Бенина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы атакован пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

Нападение произошло в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе бенинского порта Котоноу в Гвинейском заливе. На борт контейнеровоза ворвались 7-9 вооруженных человек, которые начали грабеж. «Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — говорится в материалах подразделения Росморречфлота.

Из материалов центра следует, что на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина и один гражданин Украины. «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Бенине приводит другие данные. По сведениям дипломатов, на борту судна находились 26 человек, в том числе 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. При этом подтвержденной информации о гражданстве захваченных у дипломатов нет. Данные уточняются.

Сейчас MSC Mandy находится в территориальных водах Нигерии. Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине, говорится в материалах структуры Росморречфлота со ссылкой на ситуационно-кризисный центр российского МИДа.

Технологии
Новости

Сотрудники Huawei оштрафованы за отправленный с iPhone твит

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Производитель смартфонов Huawei Technologies наказал двух сотрудников за отправленные с iPhone новогодние поздравления в официальный аккаунт китайской компании в Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Huawei. Из них следует, что двое ответственных за использование продукции Apple сотрудников понижены в должности, их месячная зарплата снижена на 5000 юаней ($728,27), а зарплата директора Huawei по цифровому маркетингу заморожена на год.

Такую цену придется заплатить сотрудникам Huawei за твит Happy # 2019 («Счастливого 2019»), внизу которого стояла пометка «отправлено через iPhone». Твит был быстро удален, но его скриншот широко разошелся по всем соцсетям. Во внутренней записке китайской компании от 3 января старший вице-президент Чен Лифанг признал, что «инцидент нанес ущерб бренду Huawei».

Ошибка произошла при попытке стороннего обработчика соцсетей Huawei – компании Sapient – обойти блокировки американских соцсетей в китайском сегменте интернета. Столкнувшись с «проблемами VPN», сотрудники решили воспользоваться iPhone с роуминговой sim-картой, чтобы отправить сообщение вовремя, не позаботившись о его внешнем виде.

Бизнес
Новости

Brent преодолела отметку в $57 на ожиданиях от торговых переговоров США и Китая

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нефть марки Brent подорожала на $1,4 до $57,35 за баррель, стоимость WTI выросла на $0,8 до $47,90 за баррель, сообщает Reuters. Одной из главных причин ралли называют назначение торговых переговоров США с Китаем, которые пройдут 7-8 января в КНР.

Ранее о предстоящем визите американской делегации сообщила пресс-служба министерства коммерции Китая. Встреча состоится на уровне заместителей министров торговли. Предварительные договоренности о переговорах были достигнуты в декабре на саммите G20 в Аргентине. Там же было принято решение об отсрочке повышения американских тарифов на импорт товаров из Китая с 10 до 25%, намечавшегося на январь.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кузнецов приступит к изучению обвинений в свой адрес

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший зампред правительства и экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, накануне экстрадированный в Москву из Франции, заявил, что не знаком с деталями уголовного дела, по которому он проходит обвиняемым. Соответствующий фрагмент видеозаписи с предъявлением Кузнецову обвинений опубликован Следственным комитетом России.

«Я не знаком с делом практически. Потому что дело, когда обсуждалось во Франции, оно не обсуждалось по существу», — сказал Кузнецов. Экс-чиновнику было вручено постановление о привлечении к делу в качестве обвиняемого, а также предъявлены материалы дела. Следующим этапом процесса станет допрос Кузнецова.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате. Сумма ущерба от его действий в группе с сообщниками, в том числе его первым замом Валерием Носовым, оценивается следствием в 14 млрд руб. Правонарушения относятся к периоду 2005-2008 гг., времени его работы в правительстве Московской области. Следователи, в частности, считают, что группа при помощи обмана приобретала у областных муниципальных предприятий ЖКХ права требования задолженности по их услугам к муниципальным образованиям Подмосковья. Вывод средств происходил на счета кипрских офшоров через фирмы, обслуживавшиеся в банке, подконтрольном экс-чиновнику и его соучастникам.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали об отставке руководителей миграционного и антиэкстремистского управлений МВД

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобожден от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его сведениям, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Формулировка не уточняется.

Также собеседники ТАСС и «Интерфакса» сообщили об отставке по собственному желанию руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой. Соответствующий указ президента, по их данным, был подписан в декабре.

Валиулин был назначен на должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России в 2012 г. с аналогичной должности на уровне Москвы. Кириллова также пришла на позицию руководителя миграционного управления в МВД со столичного уровня в 2016 г.

В конце декабря о готовящейся отставке Валиулина сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, он подал в отставку в связи с тем, что в декларации за 2011 г. не указал наличие у него недвижимости в Болгарии. Это выяснилось после бракоразводного процесса Валиулина весной 2018 г.

Политика
Новости

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля в ходе телефонной беседы обсудили развитие ситуации в Сирии, в том числе в контексте планов США по выводу своих войск из этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. «Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», – говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Соответствующие планы были анонсированы президентом США Дональдом Трампом 19 декабря. Первоначально предполагалось, что это займет месяц, позже собеседники ABC заявляли о нескольких месяцах. Источники Reuters сообщали о планах Пентагона оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ (запрещено в России).

Помимо Сирии Путин и Нетаньяху затронули двусторонние отношения и высказали «общее стремление к развитию контактов на различных уровнях». В декабре 2018 г. Нетяньяху передавал Путину приглашение посетить Израиль.

Также в ходе телефонного разговора премьер Израиля передал соболезнования руководству и народу России в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Выбор редактора
Политика
Новости

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-сити»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кабинет министров организовал работу по созданию правительственного комплекса в международном деловом центре «Москва-сити». Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В рамках этой работы правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в этом комплексе центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также других ведомств. Они будут располагаться по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Переезд состоится в 2019 г.

Читать ещё
Preloader more
Фото