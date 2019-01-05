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Сенаторы в США подготовили резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подготовил резолюцию против решения американского министерства финансов снять санкции с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает The New York Times.

В проблеме снятия ограничительных мер остались «критические вопросы», указал Шумер в заявлении, которым сопровождается резолюция. Если проверка, которую в настоящее время проводят различные комитеты, включая сенатский комитет по банкам, не ответит на эти вопросы, то резолюции будет дан ход, сообщил сенатор.

Как пишет NYT, чтобы санкции остались в силе, резолюцию должны будут одобрить обе палаты конгресса до 18 января. Это маловероятно, поскольку потребует от республиканского большинства в сенате «пойти против администрации [президента]», подчеркивает газета.

19 декабря минфин США заявил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal Дерипаски. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Санкции против Дерипаски и восьми его активов были введены в апреле. Сроки вступления в силу ограничительных мер передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. Бизнесмен занимает 248-е место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием $6,7 млрд.