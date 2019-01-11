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Цена акций UC Rusal и En+ выросла более чем на 5% после заявлений минфина США

Цена акций UC Rusal и En+ на открытии торгов Московской биржи выросла более чем на 5% после заявления руководителя минфина США Стивена Мнучина, который подтвердил планы вывести эти компании из-под действия американских санкций. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 10:06 мск рост расписок En+ составил 5,4% до 448,1 руб. за бумагу, а акций UC Rusal – 4,2% до 31,37 руб. за бумагу. При этом максимальная динамика по распискам En+ составляла 9,4%, а по акциям UC Rusal – 7,7%.

Власти США 6 апреля 2018 г. объявили о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В санкционном списке оказался бизнесмен Олег Дерипаска и связанные с ним компании, в том числе UC Rusal, «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Включение в санкционный список означает для его фигурантов заморозку активов в США и запрет для американских граждан на работу с этими компаниями.

В декабре минфин США сообщил, что уведомил конгресс о планах в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски: En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», поскольку бизнесмен согласился снизить контроль в En+ (с приблизительно 70% до 44,95%). Голосовать при этом он сможет только 35% акций. 10 января министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести Rusal, En+ и «Евросибэнерго» из-под санкций, поскольку они выполнили все антисанкционные требования. Тем не менее он пригрозил компаниям новыми санкциями, если они после снятия ограничений станут нарушать обязательства перед американским минфином.

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