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Греф назвал единственный способ побороть коррупцию

Ведомости
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Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал единственным способом борьбы с коррупцией в России цифровизацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя госбанка.

По его словам, искоренения коррупции возможно достичь только за счет прозрачной процессной деятельности, «положенной в цифру». К этой информации, по его словам, должен иметь доступ рынок. «Когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление», — подчеркнул Греф. Он добавил, что иного способа борьбы с коррупцией не видит.

Руководитель Сбербанка назвал еще одним барьером для экономического развития страны экспертные советы. «Экономике это известный фактор — фактор создания экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику», — пояснил он.

Греф добавил, что власти продолжат бороться за то, чтобы получать деньги и строить закрытую систему, в которую «никого не будут пускать».

Экономика
Новости

ЦБ объяснил сокращение доли долларовых активов в золотовалютных резервах

Ведомости
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Центробанк перераспределил часть золотовалютных резервов (ЗВР) из долларов в юани, учитывая возможность реализации рисков, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме (ее слова передал ТАСС).

«Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации разных сценариев», – сказала Юдаева, отвечая на вопрос о сокращении доли долларов в пользу юаней в ЗВР.

ЦБ во II квартале 2018 г. сократил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до минимальных в истории 21,9%, переведя $100 млрд в евро, китайский юань и японскую иену. В результате доля валютных активов в юанях возросла с 5 до 14,7%, в евро – с 22,2 до 32%. Общий размер резервных активов ЦБ в иностранной валюты и золоте снизился в долларовом выражении с $460 млрд до $458 млрд.

Премьер Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме 15 января, заявил, что США своими действиями подрывают доверие мира к доллару. Он отметил, что Россия серьезно сократила свои вложения в американские казначейские облигации и выпустила еврооблигации, номинированные в евро. «Все это следствие вот такой агрессивной и, прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики США», – сказал Медведев.

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Бизнес
Новости

Греф: создавать региональную авиакомпанию на базе Utair не планируется

Ведомости
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Будущую российскую региональную авиакомпанию не планируется создавать на базе перегруженной долгами Utair, сказал сегодня президент Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума. «Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно», — сказал Греф журналистам.

Сбербанк и ВТБ с прошлого года по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок. Один из вариантов — забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции, писали «Ведомости» в январе. Вариант с Utair возник из-за ее огромных долгов, особенно перед Сбербанком, говорил один из собеседников.

Utair – четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в 2018 г. перевезла 7,9 млн пассажиров. В парке 50 магистральных воздушных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Utair должна 11 банкам по двум синдицированным кредитам 38,6 млрд руб. Из них почти треть приходится на Сбербанк. Два других крупнейших участника синдиката – банки «Траст» (около 35%) и «Россия» (около 20%). Госбанк выдал компании кредит и напрямую – на 17,4 млрд руб. На Сбербанк, таким образом, приходится примерно 30 млрд руб., свыше половины банковского долга авиакомпании. Все кредиты выданы в 2015 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Правозащитница рассказала об условиях содержания Улюкаева в колонии

Ведомости
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Сообщения о VIP-камере и привилегированных условиях для Улюкаева не соответствуют действительности, сообщает BFM со ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

«Любой, кто туда нагрянет с проверкой, будет удивлен, потому что он находится абсолютно в одинаковых условиях с остальными осужденными. Это факт. Единственная поблажка — работа в библиотеке», — подчеркнула она. По словам Меркачевой, за тем, чтобы у бывшего министра не было никаких особых условий в колонии, следит «огромное количество недоброжелателей».

В целом жизнь бывшего чиновника в колонии проходит в атмосфере, похожей на армейскую систему, уточнила она. «Это колония строгого режима, осужденные живут в бараках (двухэтажные здания по принципу общежитий)», — пояснила Меркачева. Она добавила, что министр действительно периодически оказывается в больнице из-за состояния здоровья.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 г. признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Ему также восемь лет запрещено занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью. Ранее Telegram-каналы, в том числе Mash, сообщили, что для него там созданы особые условия. Так, по их данным, он содержится в медсанчасти колонии в отремонтированной палате. Его режим дня включает трехразовое питание и тихий час. Осужденному экс-министру якобы не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) позже опровергла эти сообщения. «Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, которое приводит «Интерфакс».

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Политика
Новости

Лавров обещал быстро ответить взаимностью в случае отмены санкций против России

Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал быструю позитивную реакцию в случае отмены санкций против России. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2018 г.

По его оценке, на Западе зреет понимание ошибочности санкций, но партнерам нужен повод, чтобы те «могли предъявить то, что вы послушались, и сделали какое-то полезное дело для Запада». «Так не очень конструктивно вести дела, и лучше действовать честно: если уж были сделаны вещи, которые все — ну или большинство — признают ошибочными, надо эти вещи устранять. Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро», — пообещал Лавров.

В минувшем году Россия ввела санкции против сотен граждан и десятков компаний Украины, а в конце декабря запретила импорт многих групп товаров украинского производства.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд продлил арест всем задержанным в Черном море украинским морякам

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайства Федеральной службы безопасности (ФСБ) о продлении ареста четырем оставшимся украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости».

Накануне, 15 января, суд продлил арест остальным задержанным морякам. Всего под стражей в московских СИЗО находятся двадцать четыре украинских моряка. Все они останутся под арестом до конца апреля.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, тогда три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украинские корабли отказались остановиться по требованию ФСБ и были задержаны с применением силы. Российская спецслужба задержала также экипажи кораблей – всего 24 человека. Трое из задержанных моряков были ранены, их госпитализировали. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией. Он уточнял, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, оказались двое сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), которые руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что инцидент в Черном море связан с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь

Финансы
Новости

Клиенты Сбербанка смогут выдавать займы компаниям

Ведомости
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Сбербанк в I квартале 2019 г. собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям, сообщил зампред правления госбанка Александр Ведяхин на Гайдаровском форуме.

«Краудлендинг — это та платформа, где физическое лицо может дать заем юридическому лицу. Обычно это сделать крайне сложно, потому что нужен какой-то посредник или площадка, куда физлицо может прийти, найти интересующее юрлицо и дать деньги. Доходность выше, но и, соответственно, выше риск», — сказал он (цитаты по ТАСС).

Через эту платформу Сбербанк будет оценивать риски компаний, которые хотят получить деньги от физлиц, отметил Ведяхин. Узнать оценку риска для каждой компании, а также сделать инвестицию можно будет через мобильное приложение. Сам Сбербанк в большинстве случаев будет выступать соинвестором, указывает Ведяхин.

Сервис p2b-кредитования (от англ peer to business), где физлица смогут выдать займы компаниям малого и среднего бизнеса, в конце прошлого года также начал тестировать российский онлайн-ритейлер Ozon. В I квартале 2019 г. компания планирует выдать первый пул займов.

Политика
Новости

Лавров отрицает задержание Уилана для обмена на россиян

Ведомости
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Арест в России гражданина США Пола Уилана не связан с перспективами его обмена на россиян, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции, посвященной дипломатическим итогам 2018 г.

«Если ваш вопрос подразумевает, что его арест связан с желанием провести обмен Уилана на кого-то из наших граждан, это абсолютно не соответствует действительности — мы никогда такими вещами не занимаемся. Еще раз говорю, он был задержан с поличным», — сказал Лавров. Министр отметил, что в российских исправительных учреждениях и СИЗО содержатся около 20 граждан США без двойного гражданства, и ни к одному из них у американских дипломатов нет такого внимания, как к Уилану. Он предложил журналистам самим сделать выводы из этого факта.

Лавров рассказал, что брат-близнец Уилана находится в России и ознакомлен с условиями, в которых тот содержится. «Каких-то претензий к этим условиям, по-моему, не существует», — сказал Лавров на итоговой пресс-конференции. Накануне Дэвид Уилан заявил The Moscow Times, что ни он сам, ни члены его семьи не намерены приезжать в Россию.

Сотрудники ФСБ 28 декабря задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. На следующий день он был арестован судом. ФСБ сообщала, что мужчину задержали «при проведении шпионской акции», по данным «Росбалта», его взяли при передаче флешки с секретной информацией. По словам брата Уилана, задержанный служил морским пехотинцем и приехал в Москву на свадьбу к другу, на которую в итоге не попал.

Позднее выяснилось, что Пол Уилан имеет еще три гражданства — Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи.

В прошлом году в США была арестована россиянка Мария Бутина по обвинению в работе в качестве иностранного агента. Изначально Бутина настаивала на невиновности, но в начале декабря заключила с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, сознавшись в сговоре с целью нанести вред США. В российском МИДе считают, что Бутину заставили «расписаться под абсолютно нелепыми обвинениями», официальный представитель министерства Мария Захарова назвала ее политической заключенной.

Политика
Новости

Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

Ведомости
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Президент России Владимир Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка сроком на пять лет. Указ о детском омбудсмене опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кузнецова, председатель исполкома пензенского ОНФ, жена священника и мать шестерых детей, стала уполномоченным при президенте по правам ребенка 9 сентября 2016 г., сменив на этом посту Павла Астахова. Павел Астахов был освобожден от должности «по собственному желанию» и вскоре возобновил адвокатскую деятельность. Уходу Астахова предшествовал скандал, связанный с его вопросом к выжившим в трагедии на Сямозере детям: «Ну как поплавали?»

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Производители допустили возможность роста цен на шампанское из-за повышения НДС

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Повышение основной ставки НДС в России c 18 до 20% может привести к росту розничной цены на шампанское, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора Ассоциации производителей игристых вин Алана Соколова. Повышенная ставка налога начала действовать с 1 января.

«То есть на полке этот процент выразится от 5 до 10% в зависимости от аппетитов дистрибуторов и розницы, сколько они наценивают», — предупредил собеседник агентства.

Ранее директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал, что повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к росту потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%. Он говорил, что потребители увидят изменение ценников на прилавках лишь через один-два месяца, поскольку переговоры об изменении цен занимают минимум 30 дней, а перед новым годом у многих ритейлеров есть мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков.

Востриков подчеркивал, что повышение ставки НДС  до 20% повлияет не только на отпускные цены продуктов, но и на стоимость сырья, оборудования, упаковки. «Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4 до 12% повышения себестоимости», – говорил он.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам прошлого года составила 4,3%. Продовольственные товары в 2018 г. дорожали на 4,7%, а цены на алкогольные напитки увеличились на 1,3%, уточняло ведомство.

Экономика
Новости

Россияне не смогли отказаться от крупных покупок вопреки планам на 2018 год

Ведомости
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Россияне хотели и не смогли отказаться от крупных покупок в 2018 г., но снова хотят экономить в 2019 г., показал опрос исследовательского холдинга «Ромир».

«За последний год россияне увеличили свои расходы практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику – с 13% в 2016 до 7% в 2018. Вдвое – с 31% до 15% – сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие», — пишет «Ромир».

Меньше всего удалось сэкономить на одежде и обуви – эти товары пришлось купить 51% опрошенных по сравнению с 30% в 2017 г. На одежду и обувь существенно потратились 68% молодых респондентов (18–24 лет).

Вдвое выросла доля россиян, потратившихся на медицинские услуги: с 15% до 31%. «В основном такой вариант ответа указывали женщины и респонденты старше 60 лет», – пишут социологи. Каждый пятый (21%) россиянин потратил существенные средства на отдых. Эта доля тоже выросла вдвое по сравнению с 2017 г. и вернулась к уровню 2014 г.

В ближайшие шесть месяцев тратить деньги на крупные покупки не собираются 25% россиян, показал опрос. Как и прежде, люди намерены экономить на одежде, медицине, отдыхе, покупке смартфонов. «По остальным статьям разница между сделанными покупками и планами находится в пределах статпогрешности», – говорят социологи.

«Тем не менее, по некоторым видам расходов не всегда получается их запланировать и с точностью реализовать. В частности, это касается медицины, ремонта авто, покупки бытовой техники», – отмечают в «Ромире».

В опросе, который был проведен в декабре, приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Котировки UC Rusal упали после дебатов о снятии санкций США с компании

Ведомости
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Акции UC Rusal на открытии торгов Московской биржи упали почти на 5% на новостях об обсуждении в США отмены решения о снятии санкций с компании. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Минимальное снижение составило 4,8% до 28,71 руб. за акцию, при этом, по состоянию на 10:10 мск, снижение бумаг UC Rusal составило 0,8%, или до 29,91 руб. Цена распиcок En+ также снизилась на 3,6% до 443,5 руб. за GDR, в начале торгов они снижались на 5,6%.

Ранее сенат конгресса США проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене решения администрации США, которое предусматривает снятие санкций с компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Рассмотрение документа поддержали 57 сенаторов, против — 42, один отказался голосовать. Для того чтобы резолюцию начали рассматривать, необходимо простое большинство, то есть 51 голос.

Перед голосованием министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед сенаторами в Капитолии. Он попытался «пролоббировать» план отмены санкций среди членов республиканской партии и дал понять, что не отказывается от него, писало агентство Bloomberg.

Санкции в отношении Дерипаски (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,7 млрд) и восьми его активов были введены в начале апреля прошлого года. Сроки вступления в силу ограничительных мер неоднократно передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США сообщил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Кто попал под новые санкции США

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