Греф назвал единственный способ побороть коррупцию
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал единственным способом борьбы с коррупцией в России цифровизацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя госбанка.
По его словам, искоренения коррупции возможно достичь только за счет прозрачной процессной деятельности, «положенной в цифру». К этой информации, по его словам, должен иметь доступ рынок. «Когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление», — подчеркнул Греф. Он добавил, что иного способа борьбы с коррупцией не видит.
Руководитель Сбербанка назвал еще одним барьером для экономического развития страны экспертные советы. «Экономике это известный фактор — фактор создания экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику», — пояснил он.
Греф добавил, что власти продолжат бороться за то, чтобы получать деньги и строить закрытую систему, в которую «никого не будут пускать».