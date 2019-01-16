ЦБ обязал банк «Восточный» доформировать резервы на 13 млрд рублей
Банк «Восточный» получил предписание Центробанка доформировать резервы на 13 млрд руб. Банк собирается выполнить предписание в течение 2019–2020 гг., рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
«Восточный» разработал соответствующий план-график и согласовал его с ЦБ. В пресс-службе банка пояснили, что план выполним, так как кредитная организация является прибыльной.
«С учетом текущего запаса по капиталу в размере 8 млрд руб. и планируемой прибыли за этот период 15 млрд руб. выполнить предписание ЦБ не составит труда. По итогам 2018 г. ожидается прибыль в размере около 10 млрд руб.», – уточнили в пресс-службе.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что банк «Восточный» по результатам проверки регулятора получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 млрд руб. По информации газеты, часть резервов кредитная организация уже досоздала в прошлом году, часть будет покрыта за счет будущей прибыли, еще одна часть – за счет допэмиссии.