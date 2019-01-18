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ЦБ поставил новый рекорд по закупкам золота в 2018 году

Центробанк в 2018 г. закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 т, сообщается в материалах регулятора. По сравнению с 2017 г., когда было приобретено 7,2 млн унций (224 т), закупки увеличились на 22,2%.

В результате запасы золота в международных резервах ЦБ к концу 2018 г. достигли 67,9 млн унций (около 2112 т). Стоимость золота в резервах выросла за год на 13,4% и достигла $86,9 млрд из общих резервов в $468,5 млрд. Таким образом, в золоте ЦБ хранит 18,6% резервов.

Закупки золота ЦБ в 2018 г. стали рекордными после предыдущего максимума 2017 г., когда регулятор приобрел 7,2 млн унций. В итоге ЦБ потеснил Китай и стал пятым по величине держателем золота в своих резервах среди мировых центробанков. Первые четыре места по этому показателю занимают США, Германия, Франция и Италия.

Одной из причин, по которой ЦБ активно скупает золото, является тот факт, что вложения в металл сложнее заморозить или подвергнуть санкциям, сказали Reuters источники в отрасли. «Похоже, что есть цель диверсифицироваться из американских активов», – говорит источник агентства в одном из российских производителей золота. ЦБ ранее раскрыл, что во II квартале 2018 г. сократил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до минимальных в истории 21,9%, переведя $100 млрд в евро, китайский юань и японскую иену.

ЦБ покупает золото у российских коммерческих банков, но размер его будущих закупок является гостайной. Также нет ясности с тем, планирует ли регулятор наращивать долю золота в резервах с той же скоростью, что и в последние годы, – около 14% в год, указывает агентство. Отраслевые источники отмечают, что ЦБ покупает значительную часть российской золотодобычи, которая растет медленнее, чем аппетиты регулятора.

Россия является третьим крупнейшим в мире производителем золота. В январе – декабре 2018 г. в стране было произведено 8,5 млн унций (265 т).