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Совокупная доходность крупнейших НПФ оказалась меньше инфляции в 2018 году

Совокупная доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2018 г. оказалась в 2,5 раза меньше инфляции, достигшей 4,3% в прошлом году, подсчитал «Коммерсантъ».

Лучшие результаты по доходности показали «Газфонд пенсионные накопления» (6,4%), «ВТБ Пенсионный фонд» (5,4%) и НПФ «Нефтегарант» (5%). Худшими стали два из десяти крупнейших фондов – НПФ «Сафмар» и «Доверие», которые разнесли по счетам убыток в 11 и 10,1% соответственно.

Еще два крупных фонда – НПФ «Будущее» и НПФ «Открытие» – не стали раскрывать данные. Участники рынка оценивают их показатели крайне низко, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты рассказал, что НПФ «Будущее» разнесет отрицательный результат, а НПФ «Открытие», по словам двух источников, за счет помощи ЦБ «может показать небольшой плюс».

В результате суммарные обязательства по ОПС шести крупнейших фондов за 2018 г. выросли на 2,7%. С учетом оценочных результатов НПФ «Открытие» и НПФ «Будущее» средневзвешенная доходность окажется 1,7%.

Ранее госкорпорация «ВЭБ.РФ» сообщила, что доходность пенсионных накоплений «молчунов», оставивших свои деньги в ПФР под ее управлением, составила 6,07% годовых по итогам 2018 г. Это меньше показателя 2017 г., когда ВЭБ заработал для «молчунов» 8,59% при инфляции в 2,5%.