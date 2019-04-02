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Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, сообщает РБК.

Visa вводит новое требование с 13 апреля 2019 г., а Mastercard – с 12 апреля 2021 г., рассказали источники издания в банковской сфере. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» заявили, что знакомы с этими предписаниями. В пресс-службе Mastercard подтвердили, что с 2021 г. все новые карты должны быть с технологией бесконтактной оплаты.

В Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и ВТБ на сегодняшний день выпускают только бесконтактные карты, отмечает РБК. Почти все карты, выпущенные Совкомбанком в прошлом году, тоже были оснащены бесконтактной технологией. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в 2018 г. составила 15%. При этом некоторые банки выпускают значительную часть контактных карт. Например, у Газпромбанка она составляет около 40%, а у «Ак барса» – 55%.

По оценкам руководителя дирекции процессинга Альфа-банка Сергея Брынина, заготовка бесконтактной карты стоит банку в 1,5–2 раза дороже контактной. С такой оценкой согласны в ВТБ. Однако в Промсвязьбанке отмечают, что разница в стоимости очень мала при крупных тиражах. Выпуск исключительно бесконтактных карт станет вызовом в основном для небольших и региональных банков, считает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Visa потребовала, чтобы с апреля 2020 г. все устанавливаемые или обновляемые банкоматы принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.