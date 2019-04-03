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Суд отклонил жалобу «Росгосстраха» по иску к бывшим компаниям Хачатурова

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Росгосстраха» на решение Арбитражного суда Москвы, который 12 октября 2018 г. отказал страховой компании в удовлетворении иска к «РГС Жизнь» (с конца 2018 г. СК «Капитал лайф страхование жизни»), «Капитал лайф» и «РГС мед-инвест», говорится в материалах картотеки судебных дел. «Росгосстрах» требовал признать недействительными четыре сделки общей стоимостью 1,6 млрд руб.

Речь идет о следующих сделках: передача «Медис» в пользу «РГС мед-инвеста», покупка облигаций «РГС-Недвижимости» у «РГС-жизни» за 481 млн руб., покупка у «Капитал лайф» еврооблигаций ВКМ Finance Limited за 59 млн руб. и договор купли-продажи бумаг с «Капитал лайф». «Росгосстрах» ранее утверждал, что объем сделок превысил 50% балансовой стоимости активов «Капитал ре», что может свидетельствовать о выводе активов перед сменой собственника компании.

Изначально иск о признании сделок недействительными в августе 2018 г. подала «Капитал ре». Но в октябре 2018 г. компания была присоединена к «Росгосстраху». Ранее представитель «Росгосстраха» говорил «Интерфаксу», что суду были представлены доказательства того, что спорные сделки, заключенные в августе 2017 г. под контролем бывших владельцев «Росгосстраха», были совершены без надлежащего одобрения.

Ранее «РГС Жизнь», «Капитал лайф» и «РГС мед-инвест» принадлежали бизнесмену Данилу Хачатурову. Он в конце 2016 г. договорился о продаже «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. В августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на финансовое оздоровление. Под санацию также попали связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах». Председателем правления «ФК Открытие» стал Михаил Задорнов, он же возглавил совет директоров «Рогосстраха». Ранее Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» при Хачатурове годами «царило воровство». Хачатуров подобные обвинения отвергал.