Группа ОТП купила пятый по величине банк Албании
Группа ОТП закрыла сделку по приобретению банка Societe Generale Albania, албанской «дочки» Societe Generale Group. Об этом говорится в сообщении «ОТП банка».
Societe Generale Albania является пятым по величине банком Албании, его доля на рынке страны составляет почти 6%, отмечается в сообщении. Кредитная организация работает как в розничном, так и в корпоративном сегментах.
Согласно информации на сайте «ОТП банка», группа ОТП сейчас присутствует в десяти странах центральной и восточной Европы: помимо Албании это Венгрия, Хорватия, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Болгария, Черногория и Россия (с 2006 г.).
В 2015 г. группа ОТП объявила о создании нового международного розничного онлайн проекта Touch Bank, стартовавшего в России.