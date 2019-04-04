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Банк «Санкт-Петербург» заплатит 1,8 млрд рублей дивидендов

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить 1,8 млрд руб. дивидендов за 2018 г., говорится в пресс-релизе. Окончательное решение по этому вопросу примет общее собрание акционеров банка 29 мая 2019 г.

В ноябре прошлого года банк поменял дивидендную политику: он пообещал платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде. Владельцы привилегированных акций в соответствии с уставом банка получают фиксированные выплаты – 11% от номинала бумаг, или 20 млн руб.

Таким образом, банк заплатит по 3,71 руб. на каждую обыкновенную акцию и по 11 коп. на каждую привилегированную акцию. По итогам прошлого года «Санкт-Петербург» заработал 9,05 млрд руб. чистой прибыли по МСФО: это на 21% больше, чем в 2017 г.

На торгах Московской биржи обыкновенные акции банка дешевели: к 17.35 мск котировки снизились на 2,53% к закрытию среды до 54 руб.