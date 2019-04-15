Финансы

Новости

Visa начала тестировать услугу снятия наличных с карт в российских магазинах

Международная платежная система Visa начала тестировать услугу снятия наличных на кассах магазинов в России, говорится в ее пресс-релизе.

Тестирование в режиме пилота проводится в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком. В дальнейшем Visa планирует сделать доступным сервис «в масштабе всей страны». Воспользоваться услугой можно при оплате не только картой, но и смартфоном – можно подтвердить операцию отпечатком пальца или кодом-паролем.

О планах платежных систем и банков развивать услугу снятия наличных в магазинах источники «Ведомостей» рассказывали зимой 2018 г. В течение прошлого года Mastercard запустила такую услугу в некоторых магазинах сети «Фасоль» и Billa для клиентов некоторых банков. В феврале РБК со ссылкой на источники писал, что Visa направила письмо российским банкам с предписанием обеспечить к апрелю возможность снятия наличных с карт в кассах магазинов. Издание сообщало, что участвовать в запускаемом в апреле пилотном проекте собирается «Русский стандарт», такую возможность рассматривал и Райффайзенбанк. По данным РБК, за раз можно будет снять не более $100.

В марте Сбербанк сообщил, что в июле также запустит такую услугу.