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Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa. Об этом говорится в пресс-релизе банка. Денежные средства смогут снимать как клиенты – держатели карт Сбербанка, так и держатели карт Mastercard других банков, поддерживающих сервис.

«Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 г. и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре», – отмечается в пресс-релизе.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить сумму с учетом снятия наличных средств, после этого клиент должен будет подтвердить операцию с помощью введения ПИН-кода. Общая сумма будет одобрена во время одной операции и списана с карты клиента. Получить наличные таким образом клиент сможет в размере до 5000 руб. за одну операцию, уточняет пресс-служба банка. Презентация новой услуги состоится на выставке METRO EXPO – 2019 в магазине «Фасоль».

О том, что банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина, «Ведомости» со ссылкой на источники писали в феврале 2018 г. Первым в России новую услугу начал оказывать в сентябре 2018 г. банк «Русский стандарт».