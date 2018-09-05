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«Русский стандарт» начал выдавать наличные с карт в кассе продуктового магазина

Но пока получить их могут далеко не все
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Банк «Русский стандарт» первым начал оказывать услугу снятия наличных с карты прямо на кассе магазина. Сервис получил название «Наличные с покупкой». Пока это пилотный проект Mastercard совместно с «Русским стандартом» и торговой сетью «Фасоль», работает услуга только в одном магазине сети — на Молодогвардейской, 29.

Получить наличные в кассе магазина сейчас могут только обладатели дебетовых и кредитных карт «Русского стандарта» платежной системы Mastercard и только при условии совершения покупки. Снять с карты можно не менее 100 руб. и не более 5000 руб. (без учета стоимости товара). Минимальный размер покупки, одновременно с которой можно получать наличные, не установлен.

В среду работу сервиса журналистам продемонстрировала директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова. Оплачивая в кассе «Фасоли» пачку вафель, она попросила продавца снять с ее карты «Русского стандарта» 500 руб. После ввода пин-кода операция оплаты и печати чека заняла такое же время, как обычная покупка, а продавец сразу же выдал запрошенную сумму из кассы. Информация о снятии наличных отразилась на том же чеке, что и сама покупка.

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