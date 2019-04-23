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Московская биржа приостановит торги акциями «Возрождения»

Московская биржа приостановит 29 апреля торги обыкновенными акциями банка «Возрождение», говорится в сообщении на сайте биржи.

14 марта ВТБ объявил принудительный выкуп обыкновенных акций «Возрождения» у миноритариев по цене 481,68 руб. за бумагу. Им принадлежит 3,56 млн акций банка. Это значит, что ВТБ может потратить на их выкуп около 1,72 млрд руб.

ВТБ стал владельцем 85% акций «Возрождения» в октябре 2018 г. Он закрыл сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего владельца банка Дмитрия Ананьева. Цена сделки не называлась. В феврале этого года госбанк увеличил свою долю в «Возрождении» до 96,3% и планирует консолидировать 100%.

До конца 2017 г. банк «Возрождение» принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьеву. После того как ЦБ решил санировать принадлежавший им Промсвязьбанк, они стали вести бизнес раздельно. Банковские активы получил Дмитрий Ананьев. Позже ЦБ потребовал от него сократить долю в «Возрождении» не более чем до 10%, поскольку собственники санированных банков не могут контролировать другие кредитные организации.