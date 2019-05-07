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Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации находящихся под санкциями банков

Банк России может получить право не раскрывать информацию о реорганизации банков, находящихся под санкциями иностранных государств. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, подготовленном Минфином и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте Центробанку рекомендуется «не размещать на своем официальном сайте» в интернете информацию о начале реорганизации кредитной организации, если в отношении нее, членов ее совета директоров, топ-менеджеров, главного бухгалтера и его заместителя, а также лиц, обладающих существенным влиянием, действуют санкции. Потенциально проект затрагивает 870 кредитных организаций, зарегистрированных в России на конец апреля, отмечается в справочных документах. Авторы проекта считают, что санкции могут «привести к значительным убыткам» как для юридических, так и для физических лиц. Содержащиеся в документе предложения должны снизить эти риски.

Право определять случаи, в которых ЦБ может не публиковать те или иные уведомления на сайте, у правительства появилось в конце прошлого года. На это постановление и ссылаются разработчики нового проекта.

Инициатива Минфина стала очередной попыткой защитить российский бизнес от попадания под вторичные санкции США, приводит РБК, первым обративший внимание на проект, слова директора французского подразделения британской консалтинговой фирмы Aperio Intelligence Джорджа Волошина. Такой риск возникает, поскольку при реорганизации банка все его контрагенты и бенефициары рассматриваются как лица, проводящие существенные транзакции с находящейся в санкционных условиях организацией.