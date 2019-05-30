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Сбербанк отказался от планов работать с криптовалютой из-за позиции ЦБ

Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов, передает ТАСС. По словам Шеметова, до сих пор банк ждал законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой, однако регулятор относится к такому продукту негативно, поэтому и было принято это решение.

В январе 208 г. Шеметов сообщал, что отделение кредитной организации в Швейцарии — Sberbank (Switzerland) AG — создает инфраструктуру для торговли криптовалютой.

Против криптовалют как полноценного денежного средства в России выступал Центробанк. «Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски», — заявлял первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов.

В конце 2017 г. российские власти определились с позицией относительно криптовалют. Президент Владимир Путин заявил о высоких рисках такого денежного средства: «Возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане».

В прошлом году президент Сбербанка Герман Греф упоминал, что современный мир переоценивает криптовалюты. «Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта, — это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», — отметил Греф.

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