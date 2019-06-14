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Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

Ведомости
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Средний чек россиянина за один поход в магазин в мае снизился на 4 руб. по сравнению с апрелем — до 553 руб., достигнув самого низкого значения с начала года, передает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что средний чек снижается второй месяц подряд. «И, возможно, это еще не предел, если опираться на прошлогодний опыт», — считают авторы исследования. Средний чек в гипермаркетах в мае снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, в супермаркетах — на 2,8%, в дискаунтерах — на 0,6%, в магазинах традиционной торговли — на 3,1%. При этом в годовом выражении показатель в дискаунтерах увеличился на 3,7%. В остальных форматах чек уменьшился. Авторы исследования указывают, что в целом в мае традиционно снижается потребительская активность из-за продолжительных праздников.

За май вырос средний чек на Дальнем Востоке (на 1,6%, до 639 руб.), в Поволжье (на 1,2%, до 503 руб.), на Урале (на 0,9%, до 574 руб.) и в Южном федеральном округе (на 0,2%, до 566 руб.). В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным  — на 3,6%, до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5%, до 611 рублей) и в Сибири (на 0,4%, до 465 рублей). В Москве средний чек в мае снизился на 2,5% — до 719 руб., в Санкт-Петербурге — на 2,6%, составив 699 руб. 

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

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Бизнес
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Бывший гендиректор «Сибура» Голдовский купил нефтяную компанию First Oil

Ведомости
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Бывший генеральный директор «Сибура» Яков Голдовский приобрел нефтяную компанию First Oil у инвесткомпании Gem Capital, принадлежащей бывшему менеджеру «Газпрома» Анатолию Палию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание указывает, что аналитики оценивают сумму сделки в $200 млн.

Основные активы First Oil располагаются в Ханты-Манскийском автономном округе и республике Коми. Добыча в 2018 г. составила около 600 000 тонн нефти.

Голдовский в данный момент занимается нефтяным и химическим бизнесом через австрийский Petrochemical Holding, в который входит, в частности, химический завод «Корунд». По словам источников газеты, Голдовский намерен увеличить ресурсную базу, в том числе за счет покупки других активов в России. По словам источников «Коммерсанта», сделка была профинансирована через ВТБ, в банке это не стали комментировать. Связаться с Голдовским изданию не удалось. В Gem Capital подтвердили факт продажи актива, но не стали называть покупателя.

Голдовский известен тем, что в конце 1990-х гг. собрал в одну компанию разрозненные нефтехимические активы на базе которых в итоге возникла крупнейшая в стране нефтехимическая компания «Сибур». В январе 2002 г. Голдовский был арестован в приемной предправления «Газпрома». Отсидев семь месяцев, Голдовский согласился продать «Газпрому» акции «Сибура» за $96 млн. После этого он переехал с семьей в Вену. В 2011 г. Голдовский хотел развивать нефтехимический бизнес с «Башнефтью», а позднее — с АФК «Система», но партнерство не сложилось.

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Политика
Новости

США отправили эсминец в Оманский залив из-за инцидента с танкерами

Ведомости
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В связи с атакой на танкеры в Оманском заливе США отправляют туда ракетный эсминец, передает CNN со ссылкой на пресс-службу Центрального командования США. Уточняется, что корабль ВМС США Mason (DDG 87) направлен к месту происшествия для оказания помощи.

Как заявил официальный представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун, США не потерпят никакого вмешательства или создания препятствий действиям уже находящегося в заливе корабля USS Bainbridge, который поднял на борт экипаж одного из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе. 

Он подчеркнул, что США не заинтересованы в новом конфликте на Ближнем Востоке, однако готовы защищать свои интересы. «Но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество», — отметил Браун.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. США обвинили Иран в нападении на суда.

Агентство IRNA сообщало,  что после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Представитель Frontline сообщал, что на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.

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Политика
Новости

Советник Трампа заявил, что Зеленский поможет наладить отношения США и России

Ведомости
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Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на улучшение отношений США с Россией, считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. К таким выводам он пришел по итогам встречи с посланником госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, написал Болтон в Twitter.  

По его мнению, избрание Зеленского также создает «новую возможность для мира в Донбассе», а это является ключевым шагом для налаживания отношений США и России. «Но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в процессе серьезно», — написал он.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили. Зеленский попросил представителей США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России.

4 июня Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией и выполнять минские соглашения, хотя до этого возможность переговоров отрицал. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вести речь о встрече Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным рано, поскольку со стороны Украины «звучат достаточно размытые сигналы».

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Пожарные потушили возгорание в Измайловском кремле

Ведомости
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Пожар на вернисаже в Измайловском кремле в Москве удалось потушить, никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что сигнал о возгорании и задымлении поступил в 22.14, а уже в 23.15 его полностью потушили. К тушению привлекались 144 человека и 43 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Как пояснил гендиректор Измайловского кремля Александр Ушаков, причиной возгорания мог стать окурок, который бросили в тополиный пух возле одного из зданий. «Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок», – добавил он (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что серьезного ущерба пожар не нанес, поэтому инцидент не сильно повлияет на работу музейно-развлекательного комплекса.

Измайловский кремль – это музейно-развлекательный комплекс, который построили в 1998–2007 гг. на территории усадьбы «Измайлово» на востоке столицы. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI–XVII вв. Вернисаж в Измайлове – ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства.

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Политика
Новости

В Москве загорелся Измайловский кремль

Ведомости
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Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже, но огонь переходит на второй. На месте работают пожарные. Как пояснили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало. Позже в МЧС добавили, что пожар был локализован, площадь возгорания оценивается в 50 кв. м.

Измайловский кремль – это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998–2007 гг. на территории усадьбы «Измайлово». Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI–XVII вв.

Политика
Новости

Законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» внесен в конгресс США

Ведомости
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В конгресс США внесен законопроект о введении ограничительных мер против проекта «Северный поток – 2» и иных российских газопроводов, говорится в заявлении сенатора Джона Баррассо на его сайте.

В документе отмечается, что «европейские союзники США все больше зависят от российского газа», при этом Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести санкции против «Северного потока – 2», который делает Германию «заложником» России.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Его морская часть проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км.

Политика
Новости

Абрамович пожертвовал $5 млн на борьбу с антисемитизмом

Ведомости
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Миллиардер Роман Абрамович, состояние которого Forbes оценивает в $12,4 млрд, пожертвовал $5 млн организации, борющейся с антисемитизмом, – Еврейскому агентству для Израиля, передает The Jerusalem Post. Представитель предпринимателя подтвердил РБК эту информацию.

Как отмечает издание, Абрамович сделал пожертвование из-за роста антисемитских настроений в европейских странах и США. «Восхищен решительностью Абрамовича в борьбе с антисемитизмом и благодарю его за взнос в адрес агентства и его усилия по обеспечению безопасности евреев по всему миру», – заявил газете руководитель организации Ицхак Герцог. Всего на благотворительность Абрамович потратил $2,5 млрд, подсчитала Jerusalem Post.

По данным Forbes, доля Абрамовича в металлургической и горнодобывающей компании Evraz оценивается в 2,73 млрд фунтов ($3,55 млрд). Среди активов Абрамовича The Times ранее называл вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.

Абрамович получил гражданство Израиля в 2018 г.

Политика
Новости

Голикова предложила новый вид социального страхования

Ведомости
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК. С его помощью предполагается финансировать услуги по постоянному уходу за пациентами, которые нуждаются в подобной помощи. По ее словам, эта идея не потребует введения дополнительных сборов и налогов. Новый вид страхования будет работать в рамках действующей системы.

Проработкой этого поручения должна заняться рабочая группа, в которую войдут главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и эксперты, сообщили изданию в пресс-службе совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее министр труда Максим Топилин рассказывал ТАСС, что система социального навигатора по уходу за пожилыми людьми на дому будет функционировать в рамках Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России и будет включать новые системы предоставления услуг для пожилых граждан и для инвалидов.

Эти меры предполагается реализовать в рамках нацпроекта «Демография», рассчитанного на 2019»2024 гг. Его бюджет составит 3,1 трлн руб. Куратором нацпроекта является Голикова, руководителем – Топилин.

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Экономика
Новости

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в евро и рубли, передает ТАСС. Стороны договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по этому вопросу.

На встрече Силуанов и Шефчович пришли к выводу, что использование национальных валют при расчетах является взаимовыгодным и снижает риски для предпринимателей России и ЕС, рассказал журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

В ходе переговоров также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации национальных проектов. Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в нацпроектах нет.

В целом стороны выразили надежду на более тесное экономическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, отметил Лавров. Силуанов и Шефчович также, по словам пресс-секретаря, высказались за увеличение товарооборота и реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.

Политика
Новости

Саакашвили заявил о выдвижении в Раду

Ведомости
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины. Об этом он сообщил на брифинге 13 июня, передает «РИА Новости». В первую пятерку также вошли бывший депутат Рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.

Саакашвили отметил, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он проживал на Украине не последние пять лет, а меньше. В таком случае политик пообещал обратиться в суд и выполнить любое его решение.

В конце мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день после этого политик прилетел в Киев.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента, но документ официально опубликован не был.

10 цитат Михаила Саакашвили

Финансы
Новости

ЦБ разработал методички по финансовой грамотности для начальной школы

Ведомости
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Центробанк России разработал учебно-методический комплект «Введение в финансовую грамотность», говорится на странице регулятора в Facebook. Он предназначен для начальной школы, отмечается в сообщении.

В комплект входят учебное пособие, практикум, рабочие тетради для школьников 1 — 4 классов и методический сборник для учителей. В сборник включены семь тем. «Учебные материалы написаны доступным языком и дополнены иллюстрациями, а многие задания представлены в игровой форме, чтобы при выполнении ученики использовали творческий подход», — говорится в сообщении регулятора.

В декабре 2018 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на совещании премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил о необходимости начинать обучение финансовой грамотности россиян уже со школы. По словам Силуанова, от уровня финансовой грамотности зависит благосостояние людей и семейный бюджет. По этой причине Минфин, ЦБ и другие ведомства приняли план по повышению финансовой грамотности. «Речь идет и о введении в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части обучения финансовой грамотности наших школьников», – говорил Силуанов.

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