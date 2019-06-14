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Набиуллина назвала вредным ограничение сроков владения санированными банками

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что законодательное ограничение регулятора в сроках владения санированными банками было бы чрезмерным или даже вредным. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что ЦБ сейчас готовит к продаже санированные банки. Например, «Открытие» может быть продано в 2021 г. «Законодательное ограничение, на мой взгляд, здесь излишне, а, может быть, даже вредно», — подчеркнула председатель ЦБ. Она добавила, что если и вводить ограничение, то оно должно распространяться не только на владение банками, но и на любые другие нестратегические активы. «У нас большая доля государства не только в банковском секторе, хочу заметить», — сказала Набиуллина.

По мнению председателя ЦБ, введение конкретных сроков владения санированными банками приведет к снижению их цены. «Инвесторы будут предполагать, что, несмотря на конъюнктурные условия, собственник будет продавать актив. Это, конечно, приведет к тому, что давление на понижение цены этого актива будет возрастать. И мы вынуждены будем платить большой дисконт», — пояснила Набиуллина.

Продажа всегда зависит от конъюнктуры, продолжила она. «У нас нет желания ждать блестящей конъюнктуры. Но если мы будем видеть, что это временный какой-то большой провал конъюнктуры, то в это время выходить с продажей ни один разумный собственник не будет. Поэтому определенная гибкость здесь должна быть», — заключила председатель ЦБ.

Ранее президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков. По его словам, за два года «Центральный банк прикупил или забрал банков на 6,5 трлн руб.». «ЦБ говорит, что это временная мера, но ничего не бывает более постоянного, чем временное», — сказал Костин, объяснив таким образом свое предложение.

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк.