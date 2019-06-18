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Facebook раскрыл подробности запуска собственной криптовалюты

Компания Facebook объявила о создании специального подразделения Calibra, которое займется финансовыми услугами во всех сервисах, принадлежащих интернет-гиганту, говорится в пресс-релизе Facebook. В 2020 г. Calibra запустит первый продукт – цифровой кошелек для криптовалюты Libra, над созданием которой с 2018 г. трудится Facebook. Цифровой кошелек интегрируют в мессенджеры Facebook и WhatsApp. Также он будет доступен в виде отдельного приложения. Владельцы таких кошельков смогут не только тратить и пересылать деньги, но и сберегать их, отмечается в материалах компании.

Facebook

Получить цифровой кошелек сможет любой владелец смартфона, пообещал Facebook. В дальнейшем компания предложит дополнительные финансовые сервисы предпринимателям и физлицам: с помощью цифрового кошелька они смогут оплачивать счета в «одно касание», ездить в общественном транспорте без проездного или купить чашку кофе, не расплачиваясь картой или наличными.

Facebook обещает, что внедрит современные средства защиты денег пользователей от мошенников, которые используют банки. Для доступа к кошельку придется проходить процедуру верификации, автоматизированные системы будут отслеживать операции с кошельком для предотвращения хищений. Пользователи, потерявшие телефон или пароль, смогут обратиться в службу поддержки, которая будет решать проблему в режиме реального времени. Всем пострадавшим от мошенников с криптовалютой Libra Facebook будет предлагать компенсации. Facebook обещает, что его подразделение не будет делиться персональными данными пользователей и финансовой информацией о них с любым другим подразделением компании или третьими лицами, за исключением случаев, когда того требует соблюдение законодательства. Также в компании утверждают, что не будут таргетировать для владельцев кошельков рекламу или подборки других продуктов Facebook.

Уже известно о том, что в проекте примут участие три крупнейшие платежные системы: Visa, Mastercard и Paypal, писала WSJ. Вместе с Uber, который также заинтересовался Libra, они вложат примерно по $10 млн в ее разработку. Как пишет на своей странице в Facebook основатель компании Марк Цукерберг, сейчас с Libra готовы сотрудничать 27 компаний, в их числе Booking.com, eBay, Vodafone, Spotify, Ahchorage, Coinbase, Lyft и др. До запуска криптовалюты соцсеть планирует довести число инвесторов до 100, пишет FT со ссылкой на источники в этих компаниях.