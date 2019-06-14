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Visa, Mastercard и Paypal вложат по $10 млн в создание криптовалюты Facebook

Ведомости
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Три крупнейшие платежные системы – Visa, Mastercard и Paypal – вложат примерно по $10 млн руб. в консорциум, который будет управлять новой криптовалютой Facebook, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников. По данным издания, к консорциуму планирует присоединиться и Uber Technologies, который готов инвестировать также $10 млн. Представители Facebook отказались от комментариев на эту тему.

Источники WSJ отмечают, что соглашения с компаниями у Facebook уже есть, а все средства инвесторов пойдут на создание такой криптовалюты, чей курс будет привязан к корзине валют разных стран, чтобы избежать серьезных колебаний, которые характерны для этого рынка. Представлять новую криптовалюту, которая получила название Libra, интернет-гигант планирует на следующей неделе, а запускать в 2020 г.

Ранее WSJ писала о том, что Facebook ведет переговоры с банкирами, чтобы фондировать свою платежную систему, для запуска и функционирования которой компании требуется $1 млрд. Эту информацию Facebook также не комментировал.

О том, что Facebook работает над новой криптовалютой, стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. Изначально курс криптовалюты планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах, сообщала газета The Financial Times.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, основатель Telegram Павел Дуров сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле его компания раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.

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Технологии
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«Ростелеком» завершит покупку Tele2 до конца года

Ведомости
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«Ростелеком» рассчитывает, что летом правительство утвердит покупку оператора Tele2 («Т2 РТК Холдинг»), а сама сделка закроется до конца года, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский. «Мы работаем с правительством, мы продвигаемся вперед. И, как я всегда говорю, ожидаем, что летом все необходимые документы выйдут», — сказал он.

В марте «Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% Tele2, и теперь стороны обсуждают технические моменты. Осеевский заверял, что Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, а выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров.

Сумму и детали сделки стороны не раскрывали. В январе стало известно, что обсуждается оценка Tele2 в 240 млрд руб. – об этом рассказывали источники «Ведомостей», знающие это от членов совета директоров «Ростелекома» и сотрудников акционеров «Ростелекома».

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Новости

Huawei перенес начало продаж смартфона со складывающимся экраном

Ведомости
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Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies перенес с июня на сентябрь старт продаж смартфона со складывающимся экраном Mate X, передает The Wall Street Journal со ссылкой на старшего вице-президента Huawei Винсента Пенга. Смартфон предварительно был оценен в $2600 (более 167 000 руб.) По словам Пенга, причина задержки — в необходимости дополнительных тестов инновационного экрана.

Перенос продаж не связан с проблемами, которые возникли у Huawei в США, утверждал Пенг.

В середине мая Huawei попала в черный список министерства торговли США, из-за которого с китайским производителем приостановили работу сразу несколько крупных американских компаний. В их числе была Alphabet Inc. — материнская компания Google, сообщал Reuters. Разрыв отношений с Google грозит Huawei тем, что производитель сможет устанавливать на свои смартфоны публичную версию операционной системы Android, но не проприетарные сервисы корпорации (например, Gmail, Google Maps, YouTube). Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения, включая Instagram и WhatsApp, на смартфоны Huawei, писал Reuters.

Сейчас Huawei в ускоренном режиме занимается собственной операционной системой для смартфонов и планшетов, которая получила название HongMeng, заявил в марте исполнительный директор компании Ричард Ю в интервью немецкой Die Welt. «Мы подготовили нашу собственную операционную систему. Это наш план Б. Но, конечно, мы бы предпочли работать с экосистемами Google и Microsoft». Американский телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании в конце мая сообщил, что Huawei может запустить свою операционную систему уже в этом году.

Один из главных конкурентов Huawei — корейский производитель Sumsung Electronics, который также работал над созданием смартфона со складывающимся экраном, отложил продажи Galaxy Fold из-за проблем, обнаруженных пользователями при тестировании устройства. Galaxy Fold был предварительно оценен $2000 (около 129 000 руб.)

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Политика
Новости

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса

Ведомости
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Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать российские паспорта в Ростовской области, сообщает «Интерфакс». «Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны», – сказал начальник управления МВД по Ростовской области Олег Агарков, приветствуя жителей ДНР и ЛНР.

ТАСС уточняет, что на церемонию приехали чуть более 60 жителей самопровозглашенных республик. По словам одного из источников РБК, близких к МВД, уже одобрены заявления на выдачу паспортов для 1200 жителей Донбасса, всего на рассмотрение поступили документы от 12 000 жителей ДНР и ЛНР.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке. Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Действующий украинский лидер Владимир Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

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Бизнес
Новости

РБК узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд

Ведомости
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H&M Group планирует вывести на российский рынок свой бренд &Other Stories. Сейчас компания ищет помещения под магазины, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Компания выбрала два помещения, рассказал собеседник издания. Одно из них находится в историческом центре Москвы, второе – внутри Садового кольца. По его информации, открытие магазинов намечено на 2021 г. При «удачном раскладе» они могут открыться уже в следующем году, заявил другой источник РБК.

Представитель &Other Stories сказал изданию, что они всегда рассматривает новые рынки, но сейчас не готовы что-либо подтвердить. Всего у бренда 69 магазинов по всему миру.

В ноябре прошлого года H&M Group вывел на российский рынок бренд COS. В России также представлены и другие бренды ритейлера: H&M, H&M Home и Monki.

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Политика
Новости

В ЕС рассказали о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России

Ведомости
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В ходе выборов в Европарламент из России предпринимались постоянные попытки снизить явку и повлиять на предпочтения избирателей с помощью дезинформации. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Еврокомиссией и отделом внешней политики ЕС, с которым ознакомилась Financial Times.

В документе не говорится, кто стоял за этой кампанией по дезинформации избирателей или как она координировалась. Злоумышленники пропагандировали экстремистские взгляды и пытались усилить разногласия в обществе. В качестве примера приводится использование скандала в австрийском парламенте и пожара в соборе Парижской Богоматери «для демонстрации упадка западных и христианских ценностей в Европе».

Тактика дезинформирования быстро развивается в ответ на те меры, которые предприняли технологические компании, отмечают авторы доклада. До конца года Еврокомиссия намерена оценить, стоит ли ей ужесточать регулирование соцсетей.

Выборы в Европарламент прошли в мае. Альянс проевропейских партий получил большинство на выборах. Евроскептики и ультраправые партии увеличили свое представительство в парламенте, но не смогли набрать критической массы, чего многие опасались.

Политика
Новости

Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере

Ведомости
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Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета. Запись его выступления опубликована в Telegram-канале патриарха. Он назвал происшедшее не случайным явлением, а хорошо организованной акцией и добавил, что посмотрел, как молодые люди обсуждали эти протесты в социальных сетях.

По мнению патриарха, чтобы избежать конфликта, организаторам строительства следовало бы показать жителям, как выглядел бы собор и территория вокруг него по окончании строительства. «Не просто заборчик поставлен, а на этом заборчике – виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство», – подчеркнул он. Патриарх Кирилл отметил, что идея была в том, чтобы построить храм, а справа и слева от него разбить большой парк и сделать набережную, по которой могли бы гулять люди.

В Екатеринбурге в мае проходили массовые акции против строительства храма в сквере у Театра драмы. В течение нескольких дней противники строительства собирались в сквере и призывали власти отказаться от этих планов. Протесты закончились столкновениями с защитниками храма и правоохранительными органами. Всего было задержано около 100 человек, позже их отпустили. 16 мая президент Владимир Путин вмешался в ситуацию и предложил провести опрос общественного мнения о месте строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население. До завершения опроса строительство храма приостановили.

Ранее власти Екатеринбурга и архитекторы представили список из шести новых площадок для строительства храма. Вскоре рабочая группа по месту его строительства, сформированная при гордуме, выберет дату опроса жителей. Затраты на его проведение оцениваются в 13 млн руб. Храм планируется возвести к 2023 г., когда город будет отмечать 300-летие.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Гендиректор «СТС медиа» возглавил «НМГ студию»

Ведомости
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Вячеслав Муругов назначен президентом «НМГ студия», сообщила Национальная медиа группа. Он будет совмещать эту должность с руководством «СТС Медиа» и останется заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. У «СТС Медиа» два владельца – НМГ и ВТБ.

«НМГ студия» запущена осенью 2018 г. для инвестиций в кино и сериалы, ее первым проектом стало сопродюсирование фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Картина выйдет в прокат в начале 2020 г. В этом году студия закрыла сделку по приобретению 50% Art Pictures Studio и недавно объявила о сопродюсировании еще двух проектов – сериала «Тесла» от Милоша Биковича и «Водород», а также интерактивного сериала Тимура Бекмамбетова «Русский интернет». Сама «СТС Медиа» владеет долей в кинокомпании «Водород».

Как руководитель студии Муругов также займется запуском проектов для международных рынков.

Мир медиа стремительно меняется, меняются каналы распространения, меняются модели дистрибуции, и только сам контент остается стабильным ядром индустрии, объясняет Муругов: «Поэтому для нас это фокус стратегического развития. И не только внутри России, ведь контент становится все более универсален, он пересекает границы и все чаще выходит за пределы только национальной аудитории».

У Муругова уже есть опыт создания производственных компаний: он был соучредителем «Леан-М», Art Pictures Vision. Также он участвовал в развитии таких студий, как Good Story Media и Yelloow, Black&White (последней компанией владеет конкурирующий холдинг «Газпром-медиа», также в этом холдинге работает команда YBW).

НМГ начала создавать свое подразделение по производству контента еще в 2015 г. И на старте этим также занимался Муругов, но в 2016 г. он был назначен гендиректором «СТС Медиа» и несколько лет был сосредоточен на развитии этого холдинга.

Политика
Новости

Суд во Владивостоке оштрафовал вторую компанию из-за отлова косаток

Ведомости
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Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн руб. вторую приморскую компанию, которая занималась отловом косаток и белух, – «Океанариум ДВ», сообщает «Интерфакс». В компании агентству заявили, что вину не признают и решение суда намерены обжаловать.

В картотеке суда есть информация о том, что материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства, компании вменяется ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Однако данных о решении суда нет.

Это уже второе решение, которое вынес приморский суд в отношении компании-отловщика. В начале июня Фрунзенский суд Владивостока наложил штраф в размере 28,2 млн руб. на компанию «Белый кит», которая также занималась отловом косаток и белух.

В 2018 г. в Охотском море были выловлены около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г. В начале апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал, что их выпустят в естественную среду обитания. Но этого не случилось. В Кремле в конце мая были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство пообещало выпустить морских животных в июле – августе этого года.

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Бизнес
Новости

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

Ведомости
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Корпоративные самолеты «Роснефти» несколько раз летали на курорты в то же время, когда там отдыхали главный исполнительный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения, сообщает Reuters.

Агентство отследило 290 рейсов «Роснефти» в период с января 2015 г. по май 2019 г. Из них 96 пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника.

За четыре с половиной года корпоративные самолеты компании восемь раз летали на Сардинию, 15 раз – на Мальдивы, семь раз – в испанскую Пальма-де-Майорку, подсчитал Reuters. «Роснефть» не публиковала информацию об официальных мероприятиях в этих местах, хотя компания не всегда раскрывает данные о своих встречах, отмечает агентство. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где в тот момент находились самолеты «Роснефти», пишет Reuters. Сам Сечин не появлялся в сообщениях в соцсетях с курортов, но агентство сфотографировало человека, похожего на него, когда он садился в самолет «Роснефти» в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

«Роснефть» на запрос Reuters ответила, что проводит свою работу с партнерами по всему миру и административные расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать агентству эту ситуацию, отметив, что это внутренний вопрос компании.

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Новости

В России введут стандарт для дорог с повышенным скоростным лимитом

Ведомости
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Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора разрабатывает стандарт, который позволит устанавливать на некоторых дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, сообщает «Коммерсантъ».

Действующие правила дорожного движения предусматривают, что скорость на автомагистрали ограничена 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 т – 90 км/ч. По решению собственника дороги лимит может быть увеличен до 130 км/ч.

Увеличить скоростной лимит сегодня можно только на пяти участках трассы М4 («Дон») и на двух М11 (Москва – Санкт-Петербург), отмечает газета. Согласно разработанному стандарту, на таких участках в течение года не должно быть очагов ДТП и глубокой колеи (не более 15 мм). Кроме того, на дороге должны применяться знаки переменной информации, чтобы ее владелец мог на время ухудшения погодных условий снизить лимит скорости.

Новый стандарт также вводит требования к зонам для остановки. Если ширина обочины меньше 1,5 м, должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Еще разрабатываемый ГОСТ рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м для выравнивания скоростей движения транспорта.

Бизнес
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Бывший гендиректор «Сибура» купил нефтяную компанию First Oil

Ведомости
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Бывший генеральный директор «Сибура» Яков Голдовский приобрел нефтяную компанию First Oil у инвесткомпании Gem Capital, принадлежащей бывшему менеджеру «Газпрома» Анатолию Палию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание указывает, что аналитики оценивают сумму сделки в $200 млн.

Основные активы First Oil располагаются в Ханты-Манскийском автономном округе и республике Коми. Добыча в 2018 г. составила около 600 000 т нефти.

Голдовский в данный момент занимается нефтяным и химическим бизнесом через австрийский Petrochemical Holding, в который входит, в частности, химический завод «Корунд». По словам источников газеты, Голдовский намерен увеличить ресурсную базу, в том числе за счет покупки других активов в России. По словам источников «Коммерсанта», сделка была профинансирована через ВТБ, в банке это не стали комментировать. Связаться с Голдовским изданию не удалось. В Gem Capital подтвердили факт продажи актива, но не стали называть покупателя.

Голдовский известен тем, что в конце 1990-х гг. собрал в одну компанию разрозненные нефтехимические активы, на базе которых в итоге возникла крупнейшая в стране нефтехимическая компания «Сибур». В январе 2002 г. Голдовский был арестован в приемной предправления «Газпрома». Отсидев семь месяцев, Голдовский согласился продать «Газпрому» акции «Сибура» за $96 млн. После этого он переехал с семьей в Вену. В 2011 г. Голдовский хотел развивать нефтехимический бизнес с «Башнефтью», а позднее – с АФК «Система», но партнерство не сложилось.

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