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Visa, Mastercard и Paypal вложат по $10 млн в создание криптовалюты Facebook

Три крупнейшие платежные системы – Visa, Mastercard и Paypal – вложат примерно по $10 млн руб. в консорциум, который будет управлять новой криптовалютой Facebook, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников. По данным издания, к консорциуму планирует присоединиться и Uber Technologies, который готов инвестировать также $10 млн. Представители Facebook отказались от комментариев на эту тему.

Источники WSJ отмечают, что соглашения с компаниями у Facebook уже есть, а все средства инвесторов пойдут на создание такой криптовалюты, чей курс будет привязан к корзине валют разных стран, чтобы избежать серьезных колебаний, которые характерны для этого рынка. Представлять новую криптовалюту, которая получила название Libra, интернет-гигант планирует на следующей неделе, а запускать в 2020 г.

Ранее WSJ писала о том, что Facebook ведет переговоры с банкирами, чтобы фондировать свою платежную систему, для запуска и функционирования которой компании требуется $1 млрд. Эту информацию Facebook также не комментировал.

О том, что Facebook работает над новой криптовалютой, стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. Изначально курс криптовалюты планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах, сообщала газета The Financial Times.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, основатель Telegram Павел Дуров сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле его компания раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.