Технологии / Интернет и digital

Зачем Facebook собственная криптовалюта

Помочь в ее создании могут старые враги Марка Цукерберга

Facebook уже больше года тайно работает над созданием собственной криптовалюты, которая позволила бы более чем 2 млрд пользователей ее социальной сети переводить деньги друг другу и делать покупки не только в Facebook, Instagram и WhatsApp, но и во всем интернете. Аналитики видят большой потенциал у этого проекта, получившего название Libra. Но для его реализации Facebook нужны партнеры.

Стать ими могут братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, которые в свое время учились вместе с основателем компании Марком Цукербергом в Гарварде и обвинили его в краже идеи создания соцсети.

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