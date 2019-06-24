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РБК: крупные банки запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеров

Сбербанк, «Юникредит», «ФК Открытие» и ВТБ запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на камеру смартфона, пишет РБК. Ограничения прописаны в нормативных документах или договорах, рассказали изданию представители банков.

О том, что на банковском рынке стали прибегать к такой практике, на международном конгрессе по кибербезопасности сначала рассказал зампредседателя Сбербанка Станислав Кузнецов. Об аналогичном ограничении заявил и председатель правления «Юникредита» Михаил Алексеев. Представители «ФК Открытие» и ВТБ также подтвердили РБК введение запрета для своих сотрудников.

Директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев уточнил РБК, что сотрудникам запрещено фотографировать, производить видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных. Помимо этого запрещено осуществлять аудиозапись служебных переговоров на личные устройства.

На основе сделанных фото мошенники могут изготовить поддельные документы, а после снять деньги со счета клиента, отметил Журавлев. Банковские данные также можно использовать в мошеннических схемах с применением методов социальной инженерии, рассказал он. По его словам, за нарушение запрета предусмотрены жесткие санкции вплоть до увольнения.