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Госдума приняла закон об обязательном участии банков в системе быстрых платежей

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его Системе быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Оператор СБП – Центробанк. Система заработала с февраля этого года и позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках – участниках СБП. Сейчас к ней подключены 14 банков, заявки подали около 100.

Присоединяться к СБП отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%.

Президент Сбербанка Герман Греф неоднократно критиковал идею обязательного присоединения банков к СБП. В конце мая в интервью «Коммерсанту» он назвал подключение всех банков к системе «альтернативно-принудительным счастьем».