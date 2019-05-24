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Греф назвал «принудительным счастьем» подключение к Системе быстрых платежей

Сбербанк ведет переговоры с ЦБ о подключении к Системе быстрых платежей (СБП), в итоге банк будет подключен к ней, но на определенных экономических условиях, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту».

Греф подчеркнул, что если банк присоединят к системе принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть своя подобная система, к которой подключены «Тинькофф банк», Совкомбанк, «Евросеть», «Связной» и Webmoney. Греф подчеркнул, что есть еще банки, готовые подписать соглашения о присоединении. «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», – отметил он.

Банк России запустил СБП в начале года. В конце января председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к ней должно стать обязательным для системно значимых банков, среди которых Сбербанк. Согласно проекту указания регулятора, такие банки могут обязать присоединиться к ней с сентября, банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2020 г.

Греф неоднократно критиковал идею обязательного присоединения банков к СБП. В марте он заявлял, что Сбербанк готовит совместные подходы с ЦБ, которые помогут урегулировать ситуацию.