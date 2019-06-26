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FT назвала лучшее время для инвестиций на развивающихся рынках

Самое благоприятное время для инвестиций на развивающихся рынках – когда СМИ пишут про них много плохих новостей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Яна Дена из британской инвесткомпании Ashmore Group. И, наоборот, когда ситуация на развивающихся рынках спокойная, инвесторам тяжелее получить высокую прибыль.

Ден проанализировал упоминание «развивающихся рынков» в базе данных Dow Jones Factiva, в которой находится 33 000 публикаций за последние 20 лет. Ему удалось выявить 16 случаев, когда СМИ очень много писали про проблемы на развивающихся рынках, от кризиса в Аргентине в 2001 г. до опасений по поводу дефолта Венесуэлы в 2017 г. По оценкам Дена, доходность инвестиций в акции развивающихся рынков исключительно в эти периоды была бы более чем на 10 процентных пунктов в год выше, чем у инвесторов, вкладывающих в них деньги постоянно. У последних она составила бы 4,1% в год. Для сравнения: доходность инвестиции во времена затишья составила бы лишь около 3%.

К аналогичным выводам Ден также пришел, проанализировав инвестиции в корпоративные и суверенные облигации. Он объясняет такую закономерность тем, что СМИ «чересчур раздувают плохие новости», а некоторые журналисты и инвесторы неверно экстраполируют проблемы нескольких стран на все развивающиеся рынки. При этом Ден не нашел подобной закономерности, когда речь идет об упоминании развивающихся рынков в социальных сетях.