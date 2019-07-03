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Финансы
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Сбербанк выделит почти 40 млрд рублей на реконструкцию «Олимпийского»

Ведомости
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Сбербанк одобрил выделение кредита группе компаний «Киевская площадь» сроком на 10 лет на сумму 39 млрд руб., сообщается в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ведомостей». Эти средства пойдут на реконструкцию московского спорткомплекса «Олимпийский».

После обновления «Олимпийский» станет крупнейшим в Европе спортивно-развлекательным объектом, отмечается в сообщении. В разработке проекта его реконструкции принимала участие сингапурская компания DP Architects, в портфолио которой входят такие объекты, как торгово-развлекательный центр Dubai Mall в ОАЭ и торговый центр Paragon в Сингапуре.

Реконструкция в «Олимпийском» продлится до 2022 г. С 1 января 2019 г. стадион спортивного комплекса закрыт для посетителей, бассейн «Олимпийского» перестал работать с июля. Согласно информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, «Олимпийский» реконструируют по принципу стадиона «Лужники»: сохранят исторический фасад, а нижнюю часть и крышу перестроят.

После реконструкции «Олимпийский» должен стать первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. Там появятся аквапарк, зона пляжных видов спорта, учебный дайвинг-центр. В основном здании оборудуют беговой центр, фитнес-клуб, спа-центр. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий. Под самым куполом разместится концертный зал на 10 000 зрителей, а на крыше расположатся панорамные рестораны.

«Олимпийский» был возведен на месте стадиона «Буревестник» специально к XXII Олимпийским играм в Москве. Строительство началось осенью 1977 г. и было завершено весной 1980 г.

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Политика
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Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников

Ведомости
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Информация о том, на каком судне погибли российские подводники, относится к категории абсолютно секретных данных, и не будет раскрыта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, что именно в данном случае относится к гостайне, он уточнил, что речь идет о характеристиках судна. По его словам, эта гостайна соблюдается в интересах государства и государственной безопасности. При этом Песков подчеркнул, что Путин как главнокомандующий обладает всей полнотой информации. Вопрос, чем именно занималась лодка в момент пожара, пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны.

Никакие решения на счет федерального траура в связи с гибелью моряков не принимались, добавил Песков. На вопрос, намерен ли Путин встретиться с родственниками погибших, он напомнил, что по поручению президента в Североморск отправился министр обороны Сергей Шойгу.

Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, и 14 подводников погибли от отравление продуктами горения. По информации «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС). Путин рассказал, что половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России. Все моряки были закреплены за петербургской воинской частью, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Бизнес
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Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Ведомости
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Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Ранее все операционные юрлица сети в основном напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников. После изменений бизнесмен по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019 г. Первым на это обратил внимаете РБК.

Под контроль новой компании, в частности, перешло ООО «Прометей», которое, по оценке «Infoline-аналитики», генерировало около 60% выручки ретейлера за 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

Ритейлер «Красное и Белое» не консолидирован в холдинговую компанию. Большое количество юрлиц и разрозненность структуры в прошлом году стали поводом для претензий к компании со стороны налоговиков.

«Красное и белое» – сеть магазинов алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, она входит в десятку крупнейших ритейлеров России. Студенников занимает 123-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes за 2019 г. с состоянием в $850 млн.

В декабре прошлого года на склады и в головной офис «Красного и белого» в Челябинске пришли с обысками. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН, говорил представитель компании. По его словам, причиной обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, работа компании была парализована.

В начале этого года «Красное и белое» договорилось о слиянии с продовольственным ритейлером «Дикси» и сетью алкомаркетов «Бристоль». ФАС одобрила сделку. В результате объединения сетей будет образован третий по обороту российский ритейлер.

Финансы
Новости

Сбербанк сменил руководителя своей экосистемы SberX

Ведомости
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Сбербанк сменил руководителя своего цифрового направления SberX, говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ведомостей». На должность вице-президента банка и главы дирекции по развитию экосистемы SberX назначен Андрей Ванин. До назначения Ванин был вице-президентом Сбербанка по экосистеме юридических лиц (направление для корпоративных клиентов).

В конце 2018 г. президент кредитной организации Герман Греф поделился планами о том, что Сбербанк объединит свои продукты и услуги, в том числе нефинансовые, под единым брендом, из которого исчезнет слово «банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов – как физических, так и юридических лиц», – пояснял Греф. Он предположил, что если бы Сбербанк был интернет-компанией, то стоил бы «в разы дороже». Тогда же в структуре банка была создана дирекция по развитию экосистемы Сбербанка – SberX. Ее руководителем был назначен вице-президент банка Марк Завадский.

Построение экосистемы, охватывающей как можно больше сфер жизни клиента, – один из приоритетов стратегии-2020 Сбербанка. Сейчас к экосистеме Сбербанка относятся такие бизнесы, как SberCloud (облако), Docdoc (электронная система здравоохранения), Yandex Money (финансовые технологии) и Yandex Market (электронная коммерция). Также в нее входят «Домклик» (жилье), «Диалоги» (мессенджер), SberMarketing и «Деловая среда» (профессиональные сервисы) и другие бизнемы.

Ванин работает в команде Сбербанка с 2011 г., когда он пришел на должность регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку. Через год он возглавил розничный блок Московского банка (территориальное отделение Сбербанка) в должности заместителя председателя. С июля 2017 г. занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка – АО «Деловая среда». В марте 2019 г. был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц. Ванин окончил Кемеровский государственный университет, получил степень МВА в бизнес-колледже MANCOSA и London Business School.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Беглов: погибшие на подлодке моряки служили в Петербурге

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие на подлодке моряки были закреплены за петербургской воинской частью. Об этом он написал на своей странице во «В контакте».

Ранее «Коммерсантъ» и «Фонтанка» писали, что все 14 погибших моряков были приписаны к петербургской военной части, которая подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. «Фонтанка» отмечает, что подразделение имеет статус секретного и в открытых источниках называется эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Минобороны накануне сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 российских моряков-подводников. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Президент России Владимир Путин заявил, что половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

По словам собеседника «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

Reuters сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о взрыве газа на борту аппарата. Однако Минобороны опровергло информацию о том, что уведомляло норвежскую сторону об инциденте не подлодке.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Якутия выделит почти полмиллиарда рублей на кино

Ведомости
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Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству предусмотреть в бюджете республики не менее 480 млрд руб. на поддержку киноиндустрии до 2026 г., сообщает ЯСИА.

Деньги будут направлены на создание авторского, дебютного, анимационного и детского кино, а также экранизацию произведений якутской литературы. Кроме того, эти средства пойдут на продвижение якутского кино на российские и международные рынки.

Правительство республики также рассмотрит возможность финансирования строительства кинопавильона с вспомогательными цехами и новым оборудованием на базе «Саха фильма». Решение по этому вопросу власти региона озвучат в начале декабря.

Ранее на совещании по вопросам развития якутской кинематографии, которое прошло 27 июня, Николаев сообщил, что ежегодно в республике на поддержку кинопроизводства будет выделяться не менее 80 млн руб. По его словам, творческий потенциал якутских кинематографистов перерос имеющиеся технические и организационные возможности. С 2010 г. в республике в прокат вышли 95 художественных полнометражных фильмов, отмечает пресс-служба Николаева.

Бизнес
Новости

Wildberries отчиталась о росте продаж почти на 80%

Ведомости
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Продажи онлайн-ритейлера Wildberries в первой половине 2019 г. выросли на 79% до 85 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Число покупателей Wildberries во II квартале увеличилось на 85%. Компания объясняет это расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов. В частности, в интернет-магазине появились новые товары в категориях DIY («сделай сам» – прим. «Ведомостей»), офисной техники и расходных материалов, компьютерных комплектующих, продуктов питания для здорового образа жизни, профессиональной косметики и парфюмерии.

Среди наиболее быстро растущих категорий электроника, оргтехника, зоотовары, продукты питания и инструменты. В топ-10 товаров вошли роботы-пылесосы, фитнес-браслеты, туши для ресниц, подгузники, средства для педикюра, электрический гриль, наборы ножей, кофемашины, пылесосы и детские конструкторы. Территориально значительный рост продаж был отмечен в Ленинградской области, республиках Карелии и Адыгее, Калининградской и Владимирской областях.

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Его оборот за 2018 г., по данным Data Insight, составил 111,2 млрд руб. На сегодняшний день у компании 4700 собственных пунктов выдачи заказов, расположенных в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Финансы
Новости

ЦБ не увидел рисков формирования пузыря в потребкредитовании

Ведомости
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В розничном кредитовании сейчас нет пузыря, и Центробанк не видит больших рисков его формирования. Об этом в интервью Reuters заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная», – заявила она.

Чтобы риски не сформировались, ЦБ применяет меры макропруденциальной политики, добавила Набиуллина. «За последний год мы четыре раза повышали коэффициенты риска в зависимости от полной стоимости кредита, с октября вводим показатель долговой нагрузки заемщика», – пояснила она.

Председатель ЦБ назвала большим преувеличением мнение о том, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения. Кроме того, Центробанк ожидает, что темпы потребкредитования будут постепенно сокращаться в этом году, несмотря на снижение ставок по кредитам, добавила Набиуллина.

В пятницу, 28 июня, ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».

Позже министр объяснил, почему так остро отреагировал на доклад ЦБ. По словам Орешкина, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря. ЦБ должен применить инструменты регулирования кредитного предложения, в первую очередь – ограничить те кредиты, которые приносят наибольшие социальные проблемы, считает министр.

Авто
Новости

Tesla продала рекордное количество электрокаров

Ведомости
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Tesla Илона Маска продала во II квартале более 95 000 электрокаров, что стало рекордным показателем за всю историю компании, следует из ее материалов. До этого Tesla удавалось продать 90 700 машин за квартал, это случилось в IV квартале прошлого года. Больше всего было продано машин Model 3 – около 78 000 электрокаров. На долю Model S и Model X пришлось около 18 000 продаж.

Во II квартале 2019 г. Tesla произвела рекордное количество автомобилей – более 87 000 единиц, говорится в материалах Tesla. Больше всего было произведено машин Model 3 – около 73 000 единиц. В ряду Model S и Model X было выпущено около 15 000 машин.

В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.

Tesla в I квартале отчиталась о чистом убытке, который составил $702,1 млн. В числе причин компания назвала сокращение продаж и крупнейшую в истории выплату по конвертируемым облигациям в размере $920 млн.

Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV и $311,5 млн – в III квартале 2018 г. Маск пообещал, что Tesla вернется к прибыли в III квартале 2019 г. Финансовых показателей за II квартал 2019 г. производитель электромобилей не раскрывал.

Экономика
Новости

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Ведомости
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По оценкам Центробанка, Фонд национального благосостояния (ФНБ) в следующем году может преодолеть порог в 7% ВВП, после которого средства из него можно будет инвестировать. Об этом напомнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант – это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП. «Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть», – пояснила председатель ЦБ.

Другой вариант предполагает инвестирование определенного процента от превышения 7%, он несет меньше рисков для макроэкономической и финансовой стабильности, продолжила Набиуллина.

Если правительство выберет механизм, при котором средства ФНБ будут направлены на кредиты иностранным покупателям российской продукции, то влияние на макроэкономику и курс рубля будет примерно таким же, как если бы средства тратились внутри России, отметила председатель ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что очень важно, как будут отбираться проекты, которые получат финансирование, и как они будут управляться. «Если госпроекты, даже без трат из ФНБ, не будут очень эффективными, они, по нашим оценкам, будут создавать инфляционное давление», – заключила она.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. сверхдоходы – это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. Минфин ожидает к концу 2019 г. 7,9 трлн руб.

Авто
Новости

Умер бывший руководитель Ford и Chrysler

Ведомости
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В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.

Якокка умер утром во вторник, 2 июля, в своем доме. Причиной смерти стали осложнения от болезни Паркинсона.

Яккока начал работать в Ford в 1946 г. после окончания учебы в Принстонском университете. В 1968 г. он был назначен президентом компании. Под его руководством был разработан Ford Mustang.

После ухода из Ford Яккока возглавил Chrysler. Компания тогда находилась на грани банкротства, и Яккока помог ей выйти из кризиса. Он руководил Chrysler до 1992 г.

Финансы
Новости

Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовых

Ведомости
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С 3 июля 2019 г. Газпромбанк начал выдавать «Семейную ипотеку» по программе с господдержкой под 4,9% годовых. Такая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.

Прежде Газпромбанк кредитовал участников программы под 6% годовых только в первые три или пять лет ипотеки (зависит от числа детей).

Ипотеку по субсидированной государством ставке могут получить граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в возводимой либо готовой новостройке. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, сумма – до 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах. Сейчас максимально допустимая ставка такой ипотеки для заемщика – 6% годовых.

Новая ставка кредита Газпромбанка является одной из самых низких на рынке. Она может быть увеличена на 4 процентных пункта при расторжении заемщиком или его отказе от продления договоров страхования личного или имущественного страхования в течение периода субсидирования, сообщает его пресс-служба.

Одновременно Газпромбанк снижает на 0,3 процентных пункта ставки базовых ипотечных программ для первичной и вторичной недвижимости, а также кредитов на рефинансирование ипотеки – до 10,2% годовых.

В последние месяцы несколько крупных банков снизили ставки «Семейной ипотеки» ниже предписанного программой субсидирования уровня, в частности ВТБ, Промсвязьбанк, Абсолют банк, «Уралсиб», Райффайзенбанк.

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