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Сбербанк выделит почти 40 млрд рублей на реконструкцию «Олимпийского»

Сбербанк одобрил выделение кредита группе компаний «Киевская площадь» сроком на 10 лет на сумму 39 млрд руб., сообщается в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ведомостей». Эти средства пойдут на реконструкцию московского спорткомплекса «Олимпийский».

После обновления «Олимпийский» станет крупнейшим в Европе спортивно-развлекательным объектом, отмечается в сообщении. В разработке проекта его реконструкции принимала участие сингапурская компания DP Architects, в портфолио которой входят такие объекты, как торгово-развлекательный центр Dubai Mall в ОАЭ и торговый центр Paragon в Сингапуре.

Реконструкция в «Олимпийском» продлится до 2022 г. С 1 января 2019 г. стадион спортивного комплекса закрыт для посетителей, бассейн «Олимпийского» перестал работать с июля. Согласно информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, «Олимпийский» реконструируют по принципу стадиона «Лужники»: сохранят исторический фасад, а нижнюю часть и крышу перестроят.

После реконструкции «Олимпийский» должен стать первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. Там появятся аквапарк, зона пляжных видов спорта, учебный дайвинг-центр. В основном здании оборудуют беговой центр, фитнес-клуб, спа-центр. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий. Под самым куполом разместится концертный зал на 10 000 зрителей, а на крыше расположатся панорамные рестораны.

«Олимпийский» был возведен на месте стадиона «Буревестник» специально к XXII Олимпийским играм в Москве. Строительство началось осенью 1977 г. и было завершено весной 1980 г.