Газпромбанк стал партнером Российского футбольного союза
Газпромбанк стал официальном банком — партнером Российского футбольного союза (РФС) и сборной России по футболу, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В нем говорится, что срок действия договора — до 2021 г. с возможностью пролонгации еще на три года.
Как отметил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, партнерство с РФС позволит кредитной организации привлечь к своим услугам внимание миллионов поклонников футбола. Это внесет значительный вклад в реализацию долгосрочной стратегии банка по развитию розничного направления, констатировал он.
Акимов войдет в попечительский совет футбольного союза.
По данным на сайте РФС, генеральный партнер РФС и партнер российской сборной по футболу — «Мегафон». Генеральным партнер сборной — «Новатэк». Среди спонсоров сборной также значится платежная система «Мир».