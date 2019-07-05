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Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ». Первые сообщения от мошенников были зафиксированы еще в конце прошлого года, теперь же они приобрели массовый характер: мнимые заказчики рассылают предложения всем аудиторам из реестра на сайте Минфина.

В своих письмах они предлагают аудиторам заключить контракт на проведение годовой аудиторской проверки предприятия на сумму 3–5 млн руб. Среди документов, которые должна была представить компания для участия в тендере, заказчик просил сертификат о членстве в малоизвестной профессиональной ассоциации. Чаще всего речь шла о реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей» или «Национальный реестр добросовестных исполнителей». Связаться с представителями этих ассоциаций газете не удалось.

Включение в реестр было платное – от 37 000 до 50 000 руб. После уплаты членского взноса заказчик не выходил на связь с аудиторской компанией. Также для участия в тендере мошенники требовали внести гарантийный взнос на депозит, что не противоречит российскому законодательству.

Аудиторы обнаружили факты мошенничества, когда заметили, что письма рассылают одни и те же лица с одних и тех же адресов электронной почты. Подобные схемы были вскрыты и в строительной отрасли: застройщиков просили вступить в профессиональную ассоциацию, а для достоверности просили составить смету по указанному объекту.