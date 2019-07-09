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Райффайзенбанк будет выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры

Райффайзенбанк запускает дистанционный сервис подачи заявок на получение кредита через соцсети и мессенджеры, сообщает РБК. По информации издания, благодаря новому сервису банк планирует привлечь новых клиентов, которые проживают на территории, где нет отделений Райффайзенбанка.

Банк тестирует новый сервис с мая. Воспользоваться им могут пользователи «В контакте», Telegram и Viber. Сервис доступен в 50 городах с населением свыше 100 000 жителей. До конца лета Райффайзенбанк планирует распространить возможность подачи заявки на кредит еще на 41 город, где работают отделения банка.

Во время тестового режима наибольшей популярностью пользовались заявки через Viber (44% запросов от общего количества) и «В контакте» (30%). На третьем месте – Telegram, его предпочли 26% пользователей.

Райффайзенбанк запустил услугу дистанционного кредитования в начале 2019 г. Желающие могли подать заявку на кредит через приложение банка, при этом не клиенты – только через сайт. За полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) банк получил около 100 000 заявок и выдал кредитов более чем на 500 млн руб., уточняет РБК.