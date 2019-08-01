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Цены на нефть опустились на 7% на фоне заявления Трампа о новых торговых пошлинах

Вечером в четверг, 1 августа, цены на нефть резко снизились. Цена нефти марки Brent впервые с середины июня упала ниже $61 за баррель. К 21.23 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 7,7% до $60,42. К этому времени стоимость нефти марки WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка опустилась на 7,39% до $54,25 за баррель.

Следом начал падать и курс рубля. К 21.23 мск доллар подорожал на 60 коп. до 64,23 руб., евро – на 64 коп. до 71,14 руб.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером пообещал с 1 сентября ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились, подчеркнул Трамп, напомнив, что в отношении китайских товаров на $250 млрд уже действуют пошлины в размере 25%.

Новые пошлины могут осложнить и без того затянувшиеся торговые переговоры США и Китая, а это, в свою очередь, может увеличить риски глобальной рецессии и ударить по спросу на сырье, в частности на нефть, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Эти риски уже отразились на нефтяных котировках и, как следствие, курсе рубля в четверг вечером, констатирует он.

Впрочем, рубль в четверг дешевел к доллару еще с утра, хотя и не так значительно, напоминает он: «Рынок был разочарован комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла накануне». ФРС по итогам заседания в среду снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 2–2,25%. Тем не менее американский центробанк, по словам Пауэлла, не рассматривает это решение как начало длительного цикла снижения ставок.