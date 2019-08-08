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Сбербанк договорился с 700 торговыми точками о снятии наличных на кассе

Сбербанк договорился с более чем 700 торговыми предприятиями в 76 регионах о снятии наличных без комиссии при оплате покупок на кассе, говорится в пресс-релизе банка. Эта услуга стала доступна клиентам Сбербанка, проживающим в отдаленных и малонаселенных районах и на селе, где не установлены банкоматы.

На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также инструкции для населения. Партнеры Сбербанка смогут стать участниками маркетинговой программы, которая предусматривает дополнительные бонусы и специальные ценовые условия для торговых предприятий, ставших платежными агентами банка.

Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 руб., суточный лимит – не более 20 000 руб. При операции обязательно введение пин-кода. Средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 руб., говорится в материалах кредитной организации.

О том, что банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина, «Ведомости» со ссылкой на источники писали в феврале 2018 г. Первым в России новую услугу начал оказывать в сентябре 2018 г. банк «Русский стандарт».