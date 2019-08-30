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Бенефициар страховой компании «Респект» прокомментировал претензии ЦБ

Руководство страховой компании «Респект» сотрудничает с временной администрацией и передало ей все необходимые документы, передал «Ведомостям» через представителя бенефициар компании Роман Цуркан.

Ранее представитель ЦБ сообщил, что объем обязательств СК «Респект» перед Фондом защиты прав граждан до отзыва у нее лицензии составлял 4,5 млрд руб. Согласно законодательству, страховщики застройщиков должны до 22 августа передать в фонд ответственность и часть премии за неистекший период страхования. Однако руководство СК «Респект» не передало временной администрации имущество, документы и базы данных, подтверждающие заключение договоров, заявили в ЦБ. Эти обстоятельства препятствуют перечислению средств в фонд, отметил представитель регулятора.

«Истинные причины, почему временная администрация так и не передала средства в фонд, и куда они могли исчезнуть, вызывают множество вопросов. Кроме этого, сумма 4,5 млрд руб., указанная в статье в качестве обязательств перед фондом, значительно завышена и не имеет под собой никаких оснований», – заявил Цуркан.

По его словам, временная администрация компании не предприняла усилий, чтобы не допустить банкротства компании «Респект». «При отзыве лицензии у регулятора не было претензий в части финансовой устойчивости. Соответственно, средства на счетах «Респекта» были», – добавил он.

«Респект» был лидером страхования гражданской ответственности застройщика по размеру премий, но в декабре 2018 г. ЦБ запретил ему заниматься этим видом деятельности. До запрета ЦБ «Респект» контролировал около 70% рынка страхования ответственности застройщиков. Временная администрация направила в Арбитражный суд Рязанской области заявление о банкротстве «Респекта», в случае банкротства требования кредиторов будут исполняться в рамках конкурсного производства.